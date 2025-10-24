”Tuntuu Euroopassa aika hitaasti etenevän tämä realismi” – Ministeri Häkkänen pettyi EU-kokoukseen

Venäjän jäädytettyjen varojen käyttö Ukrainan sotakorvauslainan vakuutena kaatui Brysselin EU-huippukokouksessa Belgian vastustukseen. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on asiasta pahoillaan. Demokraatti Demokraatti

– Erittäin iso pettymys. Euroopan pitää pystyä kantamaan vastuu Venäjän sotatoimien patoamisesta Ukrainan tuen rahoituksen osalla ja jäädytetyt varat olisivat olleet helpoin mekanismi tähän. Tällainen viivyttely pelaa ainoastaan Putinin pussiin, Häkkänen kommentoi medialle perjantaina eduskunnassa.

Pillejä ei Venäjän varojen käytön suhteen ole laitettu täysin pussiin. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on todennut neuvottelujen jatkuvan Belgian kanssa. Myös Häkkänen näkee vielä valoa.

– On toivoa mutta tuntuu Euroopassa aika hitaasti etenevän tämä realismi.

SUOMI on päättänyt rahoittaa Yhdysvalloilta Ukrainaan ostettavaa asepakettia 100 miljoonalla eurolla. Häkkänen näkee velkarahalla kustannettavan panostuksen merkittävänä lisänä Suomen jo ennestään vahvaan Ukraina-tukeen.

– Tiedämme, että Eurooppa ei kykene tuottamaan sellaisia asejärjestelmiä esimerkiksi ilmapuolustukseen, joita Ukrainassa tarvitaan. Sen takia näitä USA-paketteja pitää Euroopan maiden maksaa. Se on Suomen oma osallistumispanos, mutta se ei ratkaise tätä isoa rahoituskysymystä Euroopassa.