Razmyar ammatillisen koulutuksen tilanteesta: viimeistään ensi vaalikaudella on tehtävä tarvittavat korjausliikkeet

Jokaiselle nuorelle on turvattava laadukas opetus ja riittävä määrä lähiopetusta myös ammatillisessa koulutuksessa, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar vaatii.

Razmyarin mukaan Ylen MOT:n selvitys ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrän romahduksesta on huolestuttava.

– Kyse on oppivelvollisuuttaan suorittavista nuorista, joilla on oikeus saada laadukasta koulutusta, riittävä yleissivistys ja paras mahdollinen alku työelämään. Nyt näin ei ole. Sen sijaan yhteiskunta on sysännyt yhä enemmän vastuuta yrityksille sekä usein vielä teini-ikäisille nuorille, jotka tarvitsisivat vielä opettajan ohjausta, Razmyar sanoo tiedoteessa.

Razmyarin mukaan näyttää siltä, että Sipilän hallituksen aikana tehty ammatillisen koulutuksen reformi ei ole onnistunut tavoitteessaan parantaa ammatillisen koulutuksen laatua.

– Olen kiertänyt ammatillisia oppilaitoksia tänä syksynä ja saanut myös paljon viestejä koulutuksen järjestäjiltä. Ammatillisen koulutuksen reformi on johtanut usein yhteisöllisyyden vähentymiseen sekä siihen, että perustaitoihin ja yleissivistävään opetukseen pystytään panostamaan aiempaa vähemmän.

Razmyarin mukaan monessa oppilaitoksessa ollaan todella tiukilla, kun tähän päälle lisätään vielä Orpon hallituksen ammatilliseen koulutukseen tekemät leikkaukset.

– Meillä ei ole varaa siihen, että ammatillista tutkintoa opiskelevat nuoret eivät saa tarvitsemaansa opetusta, Razmyar painottaa.

RAZMYAR muistuttaa, että mikään määrä rahoitusta ei kuitenkaan auta, jos rakenteet eivät ole kunnossa.

– Jos ammatillisen koulutuksen rakenteet eivät ole kunnossa, siitä ei hyödy kunnolla kukaan – ei oppivelvollinen, ei työnantaja eikä yhteiskunta, Razmyar sanoo.

– Viimeistään ensi vaalikaudella on arvioitava kriittisesti ammatillisen koulutuksen reformin onnistumista ja tehtävä tarvittavat korjausliikkeet. Tarvitsemme myös laajempaa keskustelua siitä, mikä on ammatillisen koulutuksen rooli yhteiskunnassa.

Vaikka ammatillinen koulutus on työelämälähtöistä, ei Razmyarin mukaan kyse voi olla vain työnantajan tarpeista.

– On nuorten itsensä ja koko yhteiskunnan etu, että jokainen nuori saa riittävän yleissivistyksen sekä valmiudet pärjätä nopeasti muuttuvassa työelämässä, Razmyar päättää.