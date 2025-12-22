Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.12.2025 14:58 ・ Päivitetty: 22.12.2025 15:49

Reserviläisikä nousee 65 vuoteen kaikilla sotilasarvosta riippumatta

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
eserviläisiä ohimarssissa Appelgrenintiellä Puolustusvoimain lippujuhlassa valtakunnallisessa paraatissa Hangossa 4. kesäkuuta 2024

Reserviläisikä nousee 65 vuoteen ensi vuoden alusta. Muutoksen jälkeen asevelvollinen kuuluu reserviin sotilasarvostaan riippumatta sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tähän asti reservin yläikäraja on ollut miehistöllä 50 vuotta, upseereilla sekä aliupseereilla 60 vuotta. Tasavallan presidentti vahvisti asevelvollisuuslain muutoksen maanantaina.

Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa, että vuonna 2031 Suomen reservin kokonaislaajuus on lakimuutoksen seurauksena noin miljoona ihmistä.

65 vuoden ikäraja koskee vain niitä, jotka ovat asevelvollisia lain tullessa voimaan. Käytännössä se tarkoittaa 1.1. 1966 ja sen jälkeen syntyneitä.

Kaikilla tämän ikäisillä armeijan käyneillä suomalaisilla ei ole tällä hetkellä reservin sijoitusta sodanajan joukoissa, eikä heitä siksi rauhan aikana tulla käskemään esimerkiksi kertausharjoituksiin vaikka ikäraja muuttuikin.

MINISTERIÖN MUKAAN muutos antaa puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle lisää mahdollisuuksia sijoittaa osaavia henkilöitä poikkeusolojen avaintehtäviin sotilasarvosta riippumatta.

Evp-upseerit, joilla on everstin tai kommodorin tai niitä ylempi sotilasarvo, kuuluvat vastedeskin reserviin ilman yläikärajaa, niin kauan kuin ovat palveluskelpoisia.

Vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaankin voi jatkossa osallistua ilman laissa säädettyä yläikärajaa.

