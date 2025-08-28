Kotimaa
28.8.2025 16:01 ・ Päivitetty: 28.8.2025 16:02
Reserviläisten yläikärajan nosto eteni eduskuntaan
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen Puolustusvoimien reservin yläikärajan nostamisesta 65 vuoteen. Esityksessä asevelvollisuus jatkuisi sen vuoden loppuun, kun asevelvollinen täyttää 65 vuotta. Nykyisin ikäraja on 60 vuotta.
Muutoksella on ollut eduskunnassa laajaa kannatusta yli puoluerajojen. Mikäli uudistus toteutuu, se koskee vuonna 1966 ja sen jälkeen syntyneitä reserviläisiä joilla on sodan ajan sijoitus.
Puolustusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että muutos vaikuttaisi vain pienehköön joukkoon nykyisiä reserviläisiä. Heillä täytyy olla joku sellainen erikoistaito tai osaaminen, jota puolustusvoimat erityisesti juuri nyt tarvitsee. Niin sanottuihin etulinjan taistelutehtäviin määrätään vastedeskin pääosin vain alle 35-vuotiaita suomalaisia.
Uudistus kasvattaisi Suomen reservin kokoa viiden vuoden siirtymäajan aikana 125 000 asevelvollisella. Lain on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alussa.
Kommentit
