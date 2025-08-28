Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

28.8.2025 16:01 ・ Päivitetty: 28.8.2025 16:02

Reserviläisten yläikärajan nosto eteni eduskuntaan

Puolustusvoimat / Jääkäriprikaati

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen Puolustusvoimien reservin yläikärajan nostamisesta 65 vuoteen. Esityksessä asevelvollisuus jatkuisi sen vuoden loppuun, kun asevelvollinen täyttää 65 vuotta. Nykyisin ikäraja on 60 vuotta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutoksella on ollut eduskunnassa laajaa kannatusta yli puoluerajojen. Mikäli uudistus toteutuu, se koskee vuonna 1966 ja sen jälkeen syntyneitä reserviläisiä joilla on sodan ajan sijoitus.

Puolustusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että muutos vaikuttaisi vain pienehköön joukkoon nykyisiä reserviläisiä. Heillä täytyy olla joku sellainen erikoistaito tai osaaminen, jota puolustusvoimat erityisesti juuri nyt tarvitsee. Niin sanottuihin etulinjan taistelutehtäviin määrätään vastedeskin pääosin vain alle 35-vuotiaita suomalaisia.

Uudistus kasvattaisi Suomen reservin kokoa viiden vuoden siirtymäajan aikana 125  000 asevelvollisella. Lain on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alussa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.8.2025
Keskisarja pyöräytti taas myllyään – ja me muut annamme sille vauhtia tyhjällä arvopuheella
Lue lisää

Susanna Luikku

Toimituksen kommentit
27.8.2025
Miksei asioista puhuta – eli miksi SDP on hiljaa, kun muut ränttäävät jo?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU