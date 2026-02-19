Tiede ja teknologia
Reuters: USA kehittää verkkopalvelua EU:n ”digisensuurin” ohittamiseen
Yhdysvaltain ulkoministeriö kehittää verkkopalvelua, jonka avulla ihmiset Euroopassa ja muualla voisivat nähdä hallitustensa kieltämää verkkosisältöä. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters lähteidensä pohjalta.
Edellä mainittu sisältö voisi olla esimerkiksi EU:ssa vihapuheeksi tai terroristiseksi propagandaksi luokiteltua materiaalia. Uutistoimiston lähteiden mukaan Yhdysvaltain hallinto pitää hankettaan keinona vastustaa sensuuria.
Eräs lähteistä sanoi, että harkinnassa on ollut myös VPN-yhteyden sisällyttäminen osaksi palvelua, jotta käyttäjät näyttäisivät tarkastelevan sivustoa Yhdysvalloista. Hän sanoi lisäksi, että ihmisten toimia sivustolla ei seurattaisi.
Lähteiden mukaan hanke oli määrä julkistaa viime viikolla Münchenin turvallisuuskonferenssissa, mutta julkistusta lykättiin.
Reutersin tiedossa ei ole, miksi aikataulua muutettiin, mutta uutistoimiston lähteiden mukaan muun muassa osa ulkoministeriön asianajajista olisi ilmaissut huoltaan hankkeesta.
HANKE KIRISTÄNEE entisestään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon ja maan eurooppalaisten liittolaisten välisiä suhteita. Välejä ovat jo Trumpin toisella kaudella hiertäneet muun muassa kauppakiistat sekä Trumpin vaatimukset saada Grönlanti osaksi Yhdysvaltoja.
Palvelu voisi myös asettaa Yhdysvaltain hallinnon epätavalliseen asemaan, kun se näyttäisi kannustavan muiden maiden kansalaisia rikkomaan paikallisia lakeja.
Ulkoministeriön tiedottaja sanoi Reutersille antamassaan lausunnossa, että Yhdysvaltain hallinnolla ei ole Eurooppaa koskevaa sensuurin kiertämisohjelmaa.
- Digitaalinen vapaus on kuitenkin ulkoministeriön prioriteetti, ja tähän sisältyy yksityisyyden suojaamiseen ja sensuurin kiertämiseen käytettävien teknologioiden, kuten VPN-yhteyksien lisääntyminen, tiedottaja lisäsi.
ULKOMINISTERIÖN tiedottaja kiisti, että julkistusta olisi viivästetty. Lisäksi hän sanoi, että on virheellistä väittää ministeriön asianajajien ilmaisseen huoltaan hankkeesta.
Trumpin hallinto on ottanut sananvapauden yhdeksi ulkopolitiikkansa painopisteeksi myös Euroopassa. Yhdysvaltain nykyhallinto on väittänyt muun muassa, että EU:n sisältörajoitukset tukahduttavat oikeistolaisia poliitikkoja Euroopassa. Yhdysvallat on lisäksi väittänyt, että EU:n digipalvelusäädös (DSA) rajoittaa sananvapautta.
EU rajoittaa laittomaksi vihapuheeksi, terroristiseksi propagandaksi tai haitalliseksi disinformaatioksi luokitellun sisällön saatavuutta muun muassa sosiaalisessa mediassa.
