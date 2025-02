Riikka Purran puoliso arvostelee mediaa rasismikohun uutisoinnista – moittii etenkin JSN-ratkaisuja

Toimittaja Mikko Välimaa moittii maanantaina julkaistussa omakustannekirjassaan mediaa puolisonsa Riikka Purran (ps.) kohtelusta kesän 2023 rasismikohussa. Erityismoitteet saa Julkisen sanan neuvosto. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kirjassa Välimaa käy yksityiskohtaisesti läpi perussuomalaisia kesällä 2023 ravistelleen rasismikohun lähtien elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) eroon johtaneesta kuohunnasta ja edeten Purran vuonna 2008 kirjoittamista rasistisista nettikommenteista nousseeseen keskusteluun.

Kirjassaan Mitä ”riikka” oikeasti kirjoitti Välimaa antaa ankaraa kritiikkiä suomalaisia tiedotusvälineitä ja niiden itsesääntelyelintä Julkisen sanan neuvostoa (JSN) kohtaan. Välimaan mukaan monet suuret suomalaiset tiedotusvälineet – muun muassa Helsingin Sanomat, Iltalehti ja STT – rikkoivat vakavasti hyvän journalismin periaatteita Junnilasta ja etenkin perussuomalaisten puheenjohtajasta Purrasta uutisoidessaan.

Suomessa on poikkeuksellista, että johtavan poliitikon puoliso tulee tällä tavalla julkisuuteen puolustamaan kumppaniaan.

NEUVOSTON puheenjohtaja Eero Hyvönen kiittelee Välimaata runsaasta vaivannäöstä ja ahkerasta aineiston keräämisestä tämän kirjaa varten. Hyvönen ei kuitenkaan allekirjoita kirjan johtopäätöksiä.

Hyvösen mukaan Välimaan kirjasta voi olla hyötyä esimerkiksi rasismikohuun perehtyville journalismin tutkijoille.

- Tällainen yksityiskohtien avulla perusteltu mediakritiikki on aika harvinaista Suomessa. Sille on aina paikkansa, mutta kirjan johtopäätöksistä olen paikoitellen voimakkaasti eri mieltä, Hyvönen sanoo STT:lle.

Hyvönen nostaa esimerkiksi tavan, jolla Välimaa kirjoittaa JSN:n kesällä 2024 antamasta vapauttavasta päätöksestä, joka koski Purran kantelua. Purra oli kannellut JSN:lle Helsingin Sanomien kahdesta jutusta, joissa oli kerrottu hänen vuoden 2008 nettikirjoituksestaan.

Scripta-blogin vieraskirjaan kirjoittamassaan viestissä nimimerkki ”riikka” eli Purra kirjoitti: ”Jos mulle annettaisiin ase, ruumiita tulisi ihan lähijunassakin, you see.” Kommentti liittyi keskusteluun, jossa toinen keskustelija oli pohtinut aselupien myöntämistä vain naispuolisille henkilöille.

Samassa viestissään ”riikka” kuvaili kohtaamistaan maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa junassa. Toisessa JSN:n käsittelemässä HS:n jutussa haastateltava esitti tulkinnan, jonka mukaan ampumiskommentti viittaa maahanmuuttajiin.

Purra katsoi JSN:lle tekemässään kantelussa, että HS oli esittänyt ”riikan” kirjoituksen harhaanjohtavasti tai ilman riittävää kontekstointia.

Välimaa kirjoittaa kirjassaan, että JSN:n kesällä 2024 tekemän linjauksen mukaan toimittajilla on nyt oikeus päättää, mitä joku henkilö on menneisyydessään sanonut tai kirjoittanut riippumatta siitä, mitä hänen sanomansa tai kirjoittamansa on alun perin tarkoittanut.

Hyvösen mukaan JSN:n päätös ei millään tavalla tarkoita disinformaation levittämisen hyväksymistä.

- Tällaista valtakirjaa me emme kyllä ole ollenkaan antaneet, vaan kysymys on siitä, että kun käyttää ironista tai satiirista kieltä, joka yleensä on tulkinnanvaraista, sen jälkeen on vähän vaikea mennä vaatimaan, että tässä on nyt ainoa oikea sallittu tulkinta siitä, mitä olen kirjoittanut, Hyvönen muotoilee.

Purra pyysi heinäkuussa 2023 anteeksi vieraskirjan kirjoituksia.

Myös Välimaa sanoi maanantaina Yleisradion haastattelussa, että hänen puolisonsa tekstit olivat ”loukkaavia ja rasistisia”.

Helsingin Sanomat kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n suurin omistaja.

Teksti: STT / Tuomas Savonen