Risikko jätti tyhjäksi kokoomuksen pääneuvottelijan paikan – jatkuuko sooloilu?

Paula Risikon siirryttyä eduskunnan puhemieheksi, tai kuten hän itse muotoili ”emännäksi”, tuntuvat vaikutukset myös sote-uudistuksen valmistelussa. Risikko toimi nimittäin kokoomuksen sote-neuvotteluista vastaavana vastuuministerinä Sipilän hallituksen reformiministerityöryhmässä. Siirryttyään puhemieheksi, sisäministerin tehtävän lisäksi kiertoon lähti myös kokoomuksen sote-vastuu.

Valtioneuvoston sivuilla kerrotaan, että reformiminsterityöryhmän tehtävä on käsitellä hallituksen hallinnon reformeja käsittelevät asiat, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen, alue- ja keskushallinnon uudistus.

Risikon ohella ryhmässä on kokoomuksesta toiminut oikeusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen vahvistaa Demokraatille, että Häkkänen jatkaa ryhmässä myös jatkossa. Hän ei kuitenkaan ota kantaa siihen, siirtyykö Häkkänen kokoomuksen sote-neuvotteluiden vastuuhenkilöksi Risikon paikalle.

– Tulevassa kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa sovimme ministerien seurantavastuut ja myös reformiryhmän uudesta ministeristä Häkkäsen lisäksi, Jokinen toteaa Demokraatille.

Jokinen jatkaa, että kokoomuksen ministeriryhmä kokoontuu seuraavan kerran ”lähiaikoina”.

Nähtäväksi jää, jatkuuko kokoomuksen sooloilu.

Risikon on kerrottu olevan tiukan neuvottelijan maineessa. Julkisuudessa on myös esitetty, että kokoomus on neuvottelujen kuluessa pyörtänyt kantojaan jo kertaalleen sovituista sekä puolueen on väitetty ottaneen sote-neuvotteluihin ohjeita suoraan yksityisiltä terveysjäteiltä jopa kesken neuvottelujen.

Viimeksi viime viikolla Risikko toi esiin, että kokoomus haluaa saada sote-uudistuksen valinnanvapauslaista tehtävän esityksen yhteydessä takeet sairaanhoidon hoitotakuuaikajan tiukentamisesta.

Hoitotakuuaika ei varsinaisesti kuulu paraikaa käsittelyssä olevan valinnanvapauslain piiriin, vaan perusteterveyden- ja erikoissairaanhoidon hoitotakuuajat on määritelty terveydenhuoltolaissa. Risikko kertoi viime viikolla kuitenkin kokoomuksen haluavan jo nyt valinnanvapausesityksen yhteydessä takeet siitä, että hoitotakuuaikaa lyhennetään.

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuuaika on tällä hetkellä kuusi kuukautta, mitä pidetään kokoomuksessa liian pitkänä. Hoitotakuuaika on vahvassa kytköksessä soten valinnanvapausuudistukseen, sillä se määrittää kuinka paljon potilaita vapautuisi asiakassetelijärjestelmän piiriin.

Keskustalainen perhe- ja peruspalveluministeri, myöskin reformiministerityöryhmässä vaikuttava Annika Saarikko kuitenkin toppuutteli Demokraatille puhemieheksi siirtyneen Risikon toiveita.

– Hallituksessa on asiakassetelilainsäädännön lausuntopalautteen jälkeisessä hiontavaiheessa, lakiin lisättiin asiakasseteli velvoittavaksi erikoissairaanhoidossa vain silloin, jos hoitotakuurajat paukkuvat kyseisellä maakunnalla. Silloinkin tietysti maakunnalla on mahdollisuus turvautua yhteistyöalueen muihin sairaaloihin asiakasseteleiden lisäksi. Hoitotakuun lyhentämisestä ei tässä yhteydessä ole nyt edellytyksiä tehdä päätöksiä, Saarikko sanoi.

Nähtäväksi jää, jatkuuko kokoomuksen sooloilu myös Risikon tilalle nousevan vastuuministerin toimesta.

Soten valinnanvapauslaki eteni 22.1. lainsäädännön arviointineuvoston ja oikeusministeriön tarkastukseen, eli lausuntokierrokselle. Eduskunnan käsittelyyn lakiesityksen olisi tarkoitus mennä maaliskuun alussa.