Rovaniemen johto vältti taas virkarikospiinan

Rovaniemen kaupungin päättäjät välttyvät oikeusjutulta: kiistellyt viiden vuoden takaiset palveluhankinnat olivat syyttäjän mielestä lainmukaisia.

Poliisi tutki pitkään, olivatko kaupungin vuonna 2020 tekemät oikeusapuhankinnat menettelyltään virkarikoksia, ja nyt syyttäjä on tehnyt asiassa ratkaisunsa.

Rovaniemen kaupunginjohtaja ja kolme kaupunginhallituksen jäsentä välttyvät syytteiltä kokonaan, kertoo Syyttäjälaitos. Päätös tehtiin tiistaina.

Viranomaisilla ei ole näyttöä siitä, että päättäjät olisivat toimineet virkatoiminnan sääntöjen vastaisesti.

ROVANIEMI SAI elokuussa yhtä hyviä uutisia toisessakin, kaupungin sijoitustoiminnasta käynnistetyssä monivuotisessa oikeusprosessissa.

Rovaniemen kaupunginjohtajan ja talousjohtajan epäiltiin ylittäneen valtuutensa vuosikymmenen alussa, kun he järjestelivät uudelleen kaupungin sijoitusomaisuutta. Syyttäjän ratkaisun mukaan he toimivat kuitenkin täysin laillisesti.