Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

17.9.2025 11:16 ・ Päivitetty: 17.9.2025 11:16

Rovaniemen johto vältti taas virkarikospiinan

Demokraatti / arkistokuvaa

Rovaniemen kaupungin päättäjät välttyvät oikeusjutulta: kiistellyt viiden vuoden takaiset palveluhankinnat olivat syyttäjän mielestä lainmukaisia.

Demokraatti

Demokraatti

Poliisi tutki pitkään, olivatko kaupungin vuonna 2020 tekemät oikeusapuhankinnat menettelyltään virkarikoksia, ja nyt syyttäjä on tehnyt asiassa ratkaisunsa.

Rovaniemen kaupunginjohtaja ja kolme kaupunginhallituksen jäsentä välttyvät syytteiltä kokonaan, kertoo Syyttäjälaitos. Päätös tehtiin tiistaina.

Viranomaisilla ei ole näyttöä siitä, että päättäjät olisivat toimineet virkatoiminnan sääntöjen vastaisesti.

ROVANIEMI SAI elokuussa yhtä hyviä uutisia toisessakin, kaupungin sijoitustoiminnasta käynnistetyssä monivuotisessa oikeusprosessissa.

Rovaniemen kaupunginjohtajan ja talousjohtajan epäiltiin ylittäneen valtuutensa vuosikymmenen alussa, kun he järjestelivät uudelleen kaupungin sijoitusomaisuutta. Syyttäjän ratkaisun mukaan he toimivat kuitenkin täysin laillisesti.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

21.8.2025 12:11

Syyttäjä: Rovaniemen johdolla oli oikeus järjestellä kaupungin sijoituksia

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU