Ulkomaat

16.2.2026 12:13 ・ Päivitetty: 16.2.2026 12:13

Rubio: Trump tukee Orbania – Unkarin ja USA:n suhteissa alkamassa ”kultakausi”

ALEX BRANDON / POOL / AFP / LEHTIKUVA
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio (vas.) ja Unkarin pääministeri Viktor Orban kättelivät lehdistötilaisuuden päätteeksi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltain ja Unkarin suhteissa on alkamassa kultakausi. Rubio kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa Unkarin pääkaupungissa Budapestissä sen jälkeen, kun hän oli tavannut maan pääministerin Viktor Orbanin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Yhdysvaltojen ja Unkarin välinen suhde on tällä hetkellä niin läheinen kuin voin kuvitella sen olevan. Ei vain retoriikan, vaan tekojen tasolla, Rubio sanoi.

Rubion mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on täysin sitoutunut Orbanin tukemiseen. Rubio sanoo, että Orbanin menestys tarkoittaa menestystä myös Yhdysvalloille.

UNKARISSA järjestetään huhtikuussa parlamenttivaalit. Orbanin merkittävin haastaja vaaleissa on oppositiopoliitikko Peter Magyarin keskustaoikeistolainen Tisza-puolue, joka on menestynyt kannatusmittauksissa hyvin.

Tiszasta povataan vaaleissa todellista haastajaa maata viimeiset 16 vuotta johtaneen Orbanin nationalistiselle Fidesz-puolueelle.

Unkari on ollut EU:n jäsen keväästä 2004, mutta Orban on vienyt maata autoritaarisempaan suuntaan ja toistanut usein näkemystään unionin pahuudesta.

Magyar on entinen hallituksen sisäpiiriläinen ja europarlamentaarikko. Hän on luvannut viedä Unkarin jälleen osaksi Eurooppaa.

