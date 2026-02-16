Rubio: Trump tukee Orbania – Unkarin ja USA:n suhteissa alkamassa ”kultakausi”

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltain ja Unkarin suhteissa on alkamassa kultakausi. Rubio kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa Unkarin pääkaupungissa Budapestissä sen jälkeen, kun hän oli tavannut maan pääministerin Viktor Orbanin.