Tutkija: Rubion liennytti – ja varoitti Eurooppaa väärästä arvomaailmasta

Yhdysvaltojen hallinto ei puhu arvoista, vaan keskittyy intressiensä ajamiseen, Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkija Joel Linnainmäki sanoo STT:lle.

Linnainmäen mielestä ulkoministeri Marco Rubion puhe Münchenin turvallisuuskonferenssissa on merkki siitä, että Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteessa ollaan tienhaarassa.

- Hyvä uutinen Euroopalle on se, että Yhdysvallat haluaa uudenlaisen suhteen ja haluaa mennä yhdessä Euroopan kanssa eteenpäin ja haluaa, että Eurooppa on vahvempi liittolainen, Linnainmäki sanoo.

- Mutta haaste Euroopalle on siinä, että Yhdysvallat näkee yhteiset intressit tärkeinä, mutta arvoja ei nähdä niin tärkeinä. Voiko Eurooppa mennä sinne, minne Yhdysvallat yrittää mennä?

Rubion sävy oli rakentavampi kuin viime vuonna varapresidentti J. D. Vancella, mutta hänen viestinsä oli sama, jota presidentti Donald Trumpin hallinto on tuonut esiin ennenkin, mitä tulee maahanmuuttoon, ilmastonmuutokseen sekä YK-järjestelmän uudistamiseen tai oikeastaan räjäyttämiseen, Linnainmäki totesi.

Rubion viesti oli, että haluaisimme mennä yhtä matkaa, mutta tarvittaessa menemme yksinämme.

LINNAINMÄKI huomautti, että tänä vuonna Münchenissä oli paikalla monia hallinnon edustajia. Se kertoo Linnainmäen mukaan siitä, että hallinto ei halua jättää Eurooppa-suhteista puhumista pelkästään demokraattipoliitikoille.

Rubio korosti, että Yhdysvallat ja Eurooppa ovat osa samaa sivilisaatiota. Se ei Linnainmäen mukaan kuitenkaan kerro mitään siitä, mikä niitä tulevaisuudessa yhdistää.

Yhdysvaltojen toiminnassa on tätä nykyä myös tiettyä ennustamattomuutta.

- Sitten on tietysti aina tämä Trump-tekijä, että vaikka hallinnon monilla toimijoilla on suhteellisen yhtenäinen perusvire viestissään, niin Trump voi aina sekoittaa pakan sanomalla tai tekemällä jotain ihan muuta, Linnainmäki totesi.

Vaikka Trumpin kovat puheet ovat pääosin jääneet puheen tasolle, on niillä kuitenkin vaikutuksensa.

- Kyllä se pakostakin jättää jälkensä eurooppalaiseen sieluun, kun puheet ovat välillä sitä tasoa, että emme tiedä, aiommeko käyttää voimaa Grönlannin valtaamiseksi.