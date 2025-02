Ukrainan kohtalo pöydällä – Rubio: Venäjä vakavissaan

Asiasta kertoi Yhdysvaltain ulkoministeriö Riadin tapaamisen päätyttyä.

Lausunnon mukaan Rubio ja Lavrov sopivat luovansa pohjaa tulevalle yhteistyölle geopoliittisissa asioissa, joissa mailla on yhteisiä intressejä. Lisäksi maat aikovat tehdä taloudellista yhteistyötä Ukrainan sodan onnistuneen päätöksen jälkeen.

Tapaamisessa ulkoministerit sopivat nimittävänsä ryhmät neuvottelemaan Ukrainan sodan päätöksestä.

Rubion mukaan Yhdysvaltain tavoitteena on reilu ja kestävä ratkaisu sodalle. Rubio sanoi myös, että EU:n on oltava mukana Ukraina-neuvotteluissa jossakin vaiheessa.

- On muitakin tahoja, joilla on käytössä (Venäjän vastaisia) pakotteita. Euroopan unionin on oltava pöydässä jossain vaiheessa, koska heillä on myös pakotteita, Rubio sanoi.