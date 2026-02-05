Kirjallisuus
5.2.2026 15:39 ・ Päivitetty: 5.2.2026 15:39
Runeberg-palkinto Monika Fagerholmille jo toista kertaa
Kirjallisuuden Runeberg-palkinto on myönnetty Monika Fagerholmille romaanista Eristystila / Kapinoivia naisia (Förlaget/Teos).
Raati kuvailee romaania muun muassa villiksi ja omaperäiseksi sukellukseksi historiaan ja naiseksi kasvamiseen. Fagerholm voitti samaisella teoksella Finlandia-palkinnon marraskuussa.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kirjailija voittaa Runeberg-palkinnon toistamiseen. Fagerholm palkittiin vuonna 1995 teoksesta Ihanat naiset rannalla.
Runeberg-palkinto on sanomalehti Uusimaan, Porvoon kaupungin, Suomen Kirjailijaliiton, Suomen arvostelijain liiton ja Finlands svenska författareföreningin kirjallisuuspalkinto. Se on perustettu vuonna 1986. Palkinto jaettiin Porvoon pääkirjastossa.
Raaseporissa asuva Fagerholm on kirjoittanut urallaan seitsemän romaania, kaksi novellikokoelmaa sekä yhden esseekokoelman.
Runeberg Junior -lastenkirjallisuuspalkinnon sai Ted Forsströmin ja Åsa Lucanderin kirja Stivens fat är utan mat (Förlaget M).
Palkinnon summa on tänä vuonna juhlavuoden kunniaksi 5 000 euroa aiempaa suurempi, eli 15 000 euroa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.