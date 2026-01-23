Ruotsalaisen Oliver Solbergin näytös yllätti Montessa – ”Mitä vain voi tapahtua”

Rallin MM-sarjan avaus Monte Carlo Ranskan Alpeilla tarjoili jälleen oikukkaat olosuhteet. Pertti Knuuttila

Kummallista kyllä, tällä kertaa kotirallinsa ennakkosuosikki Sebastien Ogier otti suurimmat kuumat olosuhteista ja rengasvalintojensa epäonnistumisesta.

– Renkaat ovat paskat, totesi Ogier jo torstai-illan toisen ek:n maalissa hävittyään Ruotsin Oliver Solbergille lähes minuutin ja kymmenen sekuntia.

Samanlaisella rengasvalinnalla Ogierin kanssa reitille lähtenyt Walesin Elfyn Evanskin otti yli puoli minuuttia turpiin saman tallin 25-vuotiaalta Solbergilta.

Hän oli yötauolle siirryttäessä selvässä johdossa 44,2 sekunnin ennen Evansia ja rallin kolmosta, Ogieria yli minuutin nopeampi.

Ogierin kommentti oli paljonpuhuva.

– Siitä olen pettynyt, ettei rengasvalmistaja ole kyennyt parantamaan tuotettaan vuodessa mitenkään, sanoi Ogier jo ennen rallin starttia. Lisää aiheesta MM-kausi alkaa: Juho Hänninen paljon vartijana Toyotan ralli-imperiumissa – Ogier hakee jo 10. mestaruutta

Rengasta kuitenkin leikattiin keskeltä hieman avonaisemmaksi pidon parantamiseksi, mutta vain rengasvalmistajan tekemänä ja vain rallin tuomariston antamien ohjeiden mukaisesti.

IHMETYSTÄ herätti tosin torstai-illan viimeisen, pimeässä ajetun, kolmannen erikoiskokeen keskeytys sumun takia.

Harvoin rallissa nähty keskeytys keliolosuhteiden takia perusteltiin kuljettajien huonolla näkyvyydellä ja yleisön turvallisuudella.

Hyundain tiimihenkilöstöstä sumua pidettiin ennennäkemättömänä sinisenä sumuna, josta ei näkynyt läpi. Yleisölle peruutukset ovat aina pettymyksiä. Jännityksellä jäädään odottamaan, milloin pikataival keskeytetään sankan lumisateen tai rankkasateen takia.

Sumussa Ogier oli kuitenkin nopein, mutta Solberg antoi vain seitsemän sekuntia tasoitusta päivän lopputuloksiin. Solberg ei keliä, jäätä ja loskaa tai renkaita haukkunut.

– Kyllä olen hyvin tyytyväinen, jos olen maalissa kolmen sakissa. Ja tyytyväinen, jos viiden sakissa, pohti Solberg jo ennen rallin starttia luottavaisena ja selvästi kotiläksynsä tehneenä.

– Soralla ja lumella olen sinut auton kanssa, mutta asvaltti on haasteellista, lisäsi Solberg selvästi erittäin motivoituneena ajamaan jopa voitosta.

Kyllä siellä yllätysjää tuli.

EI OLE epäilystäkään, etteikö rallin MM-sarja olisi saanut uutta nopeaa nuorta Kalle Rovanperän tilalle – niin häikäisevä mutta jalat maassa oli Monten avauksen yhdenmiehen ilotulitus.

Eikä tahti muuttunut perjantain aamulenkilläkään. Lähtöjärjestys pysyi samana kuin torstaina.

– Auto on hyvä, ehti Solberg huikkamaan ruuhkien takia lyhyeksi jääneessä päivähuollon mediasumpussa.

Kukaan ei ehtinyt Solbergin kanssa edes samalle minuutille, vaikka hän kärsi viidennen pätkän lopussa hitaan rengasrikon, ollen vasta neljänneksi nopein 27,2 sekuntia Evansin pohjiin jääneenä.

– Ralli on vielä pitkä ja täällä jos jossain – mitä vain voi tapahtua, toppuutteli Solberg järkevästi.

– Siinä ja siinä, totesi toisena ollut Evans kysymykseen, oletko tyytyväinen.

– Pelissä mukana missä? Podiumilla. Kyllä ollaan, vahvisti Ogier torstain löylytyksestä selvästi toipuneena.

Hän oli kuitenkin minuutin ja 40 sekuntia Solbergistä jääneenä.

Iltapäivällä pimeyden jo laskeutuessa ajettiin aamun kolme erikoiskoetta uudelleen.

Ogier ajoi selvät pohjat niistä toiselle: 16,2 nopeammin Evansia, jolle kolmas Solberg hävisi vielä 1,4 sekuntia lisää. Gapin St. Julien Forestin yhdeksänkertainen mestarikarhu oli herätetty talviunilta ja ero Solbergiin enää +1.24,2.

Päivän viimeiselle Ogier takoi jälleen pohjat 9,3 sekunnin erolla Solbergiin ja 12,1 nopeammin kuin Evans. Yötauolle siirryttiin Solbergin komennossa 1.08,4 erolla ennen Evansia, josta Ogier kolmantena vain 6,5 sekunnin päässä.

RALLIN AINOAN suomalaiskuljettajan, Toyotan kakkostallissa ajavan Sami Pajarin ralli meni pieleen jo 27,5 erikoiskilometrin ajon jälkeen toisella ek:lla 5,5 kilometrissä.

– Kyllä siellä yllätysjää tuli. En ole ehtinyt videolta vielä katsomaan, oliko sillankansi jäässä vai missä. Enkä sitä pystynyt mitenkään tiestä lukemaan. Tieto oli, että jää alkaa vasta kymmenessä kilometrissä, selvitti Pajari tilannetta suoraselkäisesti mutta luonnollisesti pettyneenä kauden avaukseen.

Rallin MM-sarja on odottanut uutta promoottoria ja ensi vuonna voimaan tulevia sääntöjä.

FIA:n pyrkimys on avata rallin urheilu- ja teknisiä sääntöjä niin, että entistä useampi automerkki tulisi mukaan rallin MM-sarjaan. Lisäksi autojen rakentaminen yksityistalleissa mahdollistuu.

Pääsääntönä on, että 24 kuukauden aikana on täytettävä vaade kymmenestä FIA:n luokitukset täyttävän auton rakentamisesta. Pyrkimys on alentaa kynnystä tulla mukaan sarjaan ja vapauttaa jopa voimalähteiden käyttöä.

Uuden pääluokan, vuoden 2027 WRC:n, auton lopullinen nimitys selviää vasta promoottorisopimuksen ratkettua – arvioiden mukaan kahden kuukauden sisällä. Samalla tarkastellaan myös kalenteria, ralliviikonloppujen rakennetta, huoltoja sekä muita yksityiskohtia vielä.

On rallille hyvä asia, että Malcolm Wilson on asetettu viemään hanketta eteenpäin. Rallia koko elämänsä eläneen Wilsonin arvostelukykyyn ja puolueettomuuteen voi rallikansa luottaa.