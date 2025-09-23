Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.9.2025 11:35 ・ Päivitetty: 23.9.2025 12:05

Rutte: Nato on valmiina mihin tahansa uhkaan

LEHTIKUVA / AFP / SIMON WOHLFAHRT

Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, että sotilasliitto on valmiina mihin tahansa uhkaan eikä Venäjän tekoja voida hyväksyä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rutte kommentoi asiaa Brysselissä, jossa Naton suurlähettiläät kokoontuivat tiistaina keskustelemaan Venäjän hävittäjien tekemästä Viron ilmatilan loukkauksesta.

Kolme venäläistä hävittäjää oli perjantaina Viron ilmatilassa noin 12 minuuttia ennen kuin Naton hävittäjät saattoivat ne sieltä pois. Myös suomalaishävittäjiä oli mukana häätämässä venäläisiä koneita pois Viron ilmatilasta.

Viro aktivoi heti tapahtuman jälkeen Naton neljännen artiklan. Sen mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja jäsenmaiden kesken.

Ruttelta kysyttiin lehdistötilaisuudessa, oliko venäläishävittäjien läsnäolo Viron ilmatilassa 12 minuutin ajan liikaa ja mitä Naton pitäisi tehdä, jotta Venäjä ei uskaltaisi tehdä jatkossa vastaavia toimia.

Rutten mukaan Nato on valmis toimimaan niin, että sillä olisi sellainen pelote, ettei Venäjä uskalla loukata Nato-maiden ilmatilaa. Hänen mukaansa jokaista tilannetta arvioidaan aina erikseen.

Rutten mukaan perjantain tilanteessa ei ollut välitöntä uhkaa, joten Venäjän sotilaskoneiden saattaminen pois Viron ilmatilasta oli riittävä toimi.

Lisää aiheesta

Mette Frederiksen: Droonit olivat vakava hyökkäys Tanskan avaininfrastruktuuria kohtaan
Oslon ja Kööpenhaminan kentät aukesivat, droonihavainnot yhä mysteeri

-  Me reagoimme aina rauhallisella päättäväisyydellä, Rutte sanoi.

Nato varoitti tiistaina julkaisemassaan tiedotteessa, että sotilasliitto käyttää kaikkia mahdollisia keinoja itsensä puolustamiseksi eivätkä Venäjän vastuuttomat teot vaikuta Ukrainalle annettavaan tukeen. Sotilasliitto sanoo, että Venäjän on lopettava eskaloiva toimintansa, joka vaarantaa ihmishenkiä.

-  Venäjä kantaa täyden vastuun näistä toimista, jotka ovat eskaloivia, lisäävät virhearvioinnin riskiä ja vaarantavat ihmishenkiä. Niiden on loputtava, Nato sanoi.

VENÄJÄ on kiistänyt, että sen hävittäjät olisivat loukanneet Viron ilmatilaa perjantaina. Venäjän mukaan väitteillä ilmatilan loukkaamisesta pyritään tahallaan lisäämään jännitteitä.

Kaksi viikkoa sitten Venäjä loukkasi Puolan ilmatilaa drooneilla.

Rutten mukaan Venäjän toimet ovat joko tarkoituksellisia tai ”räikeää epäpätevyyttä”.

Rutte kommentoi myös muun muassa Tanskan lentoliikennettä häirinneitä drooneja. Rutten mukaan tanskalaiset arvioivat tilannetta ja on liian aikaista sanoa, onko Venäjä ollut tämänkin häirinnän takana.

Venäjän toiminnan vuoksi Nato aloitti 12. syyskuuta uuden operaation vahvistaakseen itäisen Euroopan puolustusta.

Operaatiossa on mukana eri maiden joukkoja ja kalustoa. Operaatioon osallistuvat muun muassa Tanska, Ranska, Britannia ja Saksa. Operaation nimen voi kääntää suomeksi idän vartijaksi.

