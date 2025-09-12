Ulkomaat
12.9.2025 15:51 ・ Päivitetty: 12.9.2025 15:51
Rutte: Nato tuo lisää rautaa itäisille rajoilleen jo lähipäivinä
Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan liitto aikoo vahvistaa Itä-Euroopan puolustusta. Lähipäivinä alkavaan vahvistamisprojektiin sotilaita ja kalustoa tarjoavat muun muassa Britannia, Ranska ja Tanska.
Nato-maiden Itä-Euroopan puolustuksen vahvistusprojekti kulkee nimellä Eastern Sentry eli suomeksi Itäinen vartio.
Rutte ja Naton Euroopan joukkojen komentaja, kenraali Alexus Grynkewich kertoivat asiasta yhteisessä tiedotustilaisuudessaan Brysselissä perjantaina.
VENÄJÄN LENNOKKIEN Puolassa tekemien ilmatilanloukkausten tarkoituksellisuus on Rutten mukaan vielä tarkastelussa.
- Keskiviikon tapahtumat eivät olleet yksittäinen tapaus. Venäjän holtiton toiminta ilmassa Naton itälaidalla on lisääntynyt, Rutte totesi.
Grynkewichin mukaan puolustusta kehitetään sekä maassa että ilmassa ja Nato-maiden välistä tiedonvaihtoa lisätään.
Komentajan mukaan Nato ei jää odottamaan vaan aloittaa toiminnan. Rutte painotti kuitenkin Naton olevan puolustusliitto.
Kommentit
