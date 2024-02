Saarikko kommentoi nyt nopeasti käyntiin pyörähtänyttä puheenjohtajakisaa ja avaa tulevaisuuden suunnitelmiaan

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi tänään aamulla, että hän aikoo luopua kesän puoluekokouksessa keskustan puheenjohtajuudesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Saarikko kertoi myös iloisesta perheuutisesta ratkaisuun vaikuttaneena tekijänä.

– Jos kaikki sujuu hyvin, perheeseemme syntyy kolmas lapsi heinäkuun puolivälissä.

Saarikko totesi tänään iltapäivällä medialle eduskunnassa saaneensa jokaisen eduskuntapuolueen puheenjohtajalta kannustavia ja ystävällisiä viestejä.

– Ajattelen, että se on hyvä merkki suomalaisesta yhteistyökyvystä ja siitä, että tiedämme toinen toistemme tehtävän vaativuuden, hän sanoi.

Esimerkiksi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on onnitellut Saarikkoa viestipalvelu X:ssä.

– Tuhannet onnittelut ihanasta perheuutisesta Annika Saarikko – lapsi on lahja. Olet vaativassa tehtävässä laittanut itsesi likoon Keskustan ja koko Suomen puolesta. Ystävänä ja kollegana sanon, että niin työsi kuin päätöksesi siirtää kapula eteenpäin ansaitsee kaiken arvostuksen, Lindtman kirjoitti.

PUHEENJOHTAJAKISA on käynnistymässä keskustassa vauhdilla. Moni on jo ilmoittanut harkitsevansa puheenjohtajavaalia.

Saarikko pitää tätä hyvänä asiana.

– Minusta on hyvä, että jokainen keskustalainen huippupoliitikko pohtii nyt, voisiko tehtävä olla sopiva itselle ja haluaisiko tavoitella sitä. Keskustalaisena poliitikkona puolueen puheenjohtajuus on hienoin mahdollinen tehtävä. Osasin odottaa, että keskustelu siitä käynnistyy välittömästi. Se on hyvä asia.

– Puoluekokoukseen on vielä aikaa, mutta tämä ilmoitus (puheenjohtajuudesta luopumisesta kesällä) oli väistämättä sidottava raskauden etenemiseen, jota on kovin vaikea peitellä enkä edes sitä halunnut tehdä. Siksi tässä on tietysti monta kuukautta ja uskon, että moni haluaa ja tarvitsee myös miettimisaikaa asiassa, Saarikko totesi medialle eduskunnassa.

Saarikko sanoo toivovansa, että puheenjohtajuudesta syntyy kisa.

– Se on aina hyvä merkki puolueesta, että sen tärkeimmät tehtävät ovat kiinnostavia ja niitä halutaan tavoitella. Toivottavasti se myös herättää keskustan ulkopuolella pohdintaa siitä, mihin tätä puoluetta tarvitaan. Ei kannata olla halpakopio mistään muusta, vaan mikä on meidän ainutlaatuinen tehtävä – itse olen nähnyt, että se on nimenomaan keskellä, sananmukaisesti, politiikan ääripäiden korostuessa.

Saarikko ei aio asettua kenenkään puolelle puheenjohtajavaalissa. Hän lupaa seuraajalleen kaiken mahdollisen tuen.

– Toki etäältä ja sekin voi olla ihan hyvä asia, kun siirryn, jos kaikki menee hyvin, perhevapaalle kesällä.

Saarikko ei asetu ehdolle eurovaaleihin.

– Itselleni se ei tunnu nyt oikealta ratkaisulta. Se ei liity vain perheenlisäykseen vaan omiin ajatuksiin siitä, missä voisin olla parhaiten hyödyksi Suomelle. Suunnitelmani on siis, jos asiat menevät hyvin, jäädä perhevapaalle kesällä ja sen jälkeen palata keskustan riviin tukemaan joukkoja omalla osaamisellani. En ole tehnyt pidemmän päälle meneviä tulevaisuussuunnitelmia. Suurin ilo ja toive liittyy tietenkin siihen, että raskaus voisi edetä hyvin ja perhe kasvaa.