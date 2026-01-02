Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.1.2026 13:28 ・ Päivitetty: 2.1.2026 13:28

Sähköautojen osuus ensirekisteröinnestä 95,9 prosenttia Norjassa

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Tesla sähköautoja latauksessa Teslan latausasemalla Espoossa 12. maaliskuuta.

Norja ylsi viime vuonna lähelle tavoitettaan uusien henkilöautojen päästöttömyydestä, kun sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kohosi vuonomaassa jo 95,9 prosenttiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Perjantaina julkaistujen tilastojen mukaan Norjassa rekisteröitiin viime vuonna lähes 180 000 uutta henkilöautoa, mikä rikkoi aiemman ennätyksen vuodelta 2021. Norjassa ensirekisteröitiin viime vuonna yli kaksi kertaa niin paljon autoja kuin Suomessa.

Joulukuussa sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli liki 98 prosenttia.

- Vaikka automyynti on perinteisesti vahvaa vuoden lopulla, on selvää, että arvonlisäveron muutos vuoden 2026 alussa sai monet ihmiset ostamaan uuden sähköauton ennen vuoden loppua, kertoo Norjan autotilastoista vastaavan etujärjestön OFV:n johtaja Geir Inge Stokke tiedotteessa.

SÄHKÖAUTOILLE myönnettyä alv-huojennusta supistettiin Norjassa vuoden 2026 alusta. Aiemmin sähköautot oli vapautettu arvonlisäverosta 500 000 kruunun eli noin 42 500 euron myyntihintaan asti, mutta vuodenvaihteessa raja laski 300 000 kruunuun eli noin 25 500 euroon.

Huojennus on ollut tarkoitus poistaa kokonaan vuoden 2027 alusta, mutta poistamista ennakoidaan nyt lykättävän vuoden 2028 alkuun.

Norjan myydyin automerkki viime vuonna oli jälleen Tesla, joka kahmi ensirekisteröinneistä lähes viidesosan. Norjassa ensirekisteröitiin viime vuonna runsaat 34 000 Teslaa.

