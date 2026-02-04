Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullistamista ajava kansalaisaloite etenee eduskuntaan

Kansalaisaloite sähkön siirtohinnoittelun kohtuullistamisesta etenee eduskuntaan, sillä sai keskiviikkona tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta.

Allekirjoittajat haluavat, että hallitus ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla kielletään kotitalouksien tehomaksut sähkönsiirrossa tai rajoitetaan niitä.

- Kotitalousasiakkaiden sähkön siirtolaskuun ei tule lisätä tehoon (kW) perustuvia tehomaksuja tai vastaavia maksuja, ellei niiden käyttöä ole valtakunnallisesti selkeästi säädetty ja todettu kuluttajansuojan kannalta kohtuulliseksi, sanotaan aloitteessa.

Tehomaksun avulla kotitalouksien kulutusta voidaan ohjata pois sähköverkkoa kuormittavista tehopiikeistä.

Energiaviraston määräyksen mukaan asiakkaille on jatkossakin tarjottava sähkönjakelun tuotteita, joissa ei ole mukana tehomaksukomponenttia.