29.12.2025 08:49 ・ Päivitetty: 29.12.2025 14:44

Sähköt yhä kateissa noin 35 000:lta – ”Korjaus voi kestää vuorokausia”

TOMI HIRVINEN / LEHTIKUVA
Verkko Korpela raivaamassa myrskytuhon jälkiä Kälviän Rytikarissa 28. joulukuuta 2025.

Suomessa kymmenet tuhannet asiakkaat ovat yhä ilman sähköjä Hannes-myrskyn jäljiltä. Eniten sähköttömiä on maan länsi- ja keskiosissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Maanantaiaamuna yhdeksältä lähes 35 000 asiakasta oli Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan ilman sähköjä. Sähköttömiä asiakkaita oli noin 160 kunnassa.

Sähköyhtiöt kertoivat sunnuntaina, että myrskyn katkaisemien sähköjen korjaus voi kestää useita vuorokausia.

Hannes-myrsky riepotteli Suomea viikonloppuna. Sähkökatkojen lisäksi talvimyrsky aiheutti laajasti häiriöitä muun muassa juna- ja lentoliikenteessä. Junaliikenteessä on VR:n ja Fintrafficin rataliikennekeskuksen mukaan myös vielä maanantaina useita pitkiä myöhästymisiä.

Viivästykset ovat vaikuttaneet noin kymmeneen tuhanteen VR:n junamatkustajaan Suomessa. Asiasta kertoo Anni Romu VR:n viestinnästä.

- Lukuun sisältyvät myös niiden matkustajien vaikutukset, joiden vaihtoyhteydet ovat viivästyneet, Romu kertoo.

Viivästyksiä oli edelleen maanantaina, sillä pääradalla tehtiin yhä sähköratavaurioiden korjaustöitä Kokkolan ja Kannuksen välillä Keski-Pohjanmaalla. Vauriot aiheuttivat 30-60 minuutin myöhästymisiä Kokkolan ja Oulun välillä. Fintrafficin rataliikennekeskuksen mukaan korjaustyöt jatkuvat tiistain puolelle.

Myrskyn vuoksi yksi lauantaina Lapista Helsinkiin lähtenyt yöjuna saapui perille 7,5 tuntia myöhässä.

Romu kertoo, että myöhästymisistä myrskyn vuoksi voi hakea korvausta lipun hinnasta samaan tapaan kuin muustakin viivästyksestä.

-Jos on jotain muita korvattavia asioita, niin niitä käsitellään tapauskohtaisesti.

Maanantaina puoliltapäivin VR:n korvauskäsittelyssä ei ollut Romun mukaan isompaa jonoa.

LAPISSA lähes tuhat myrskyn takia jumiin jäänyttä matkustajaa odottaa edelleen lentoa Rovaniemellä, kerrotaan lentoasemayhtiö Finavian viestinnästä.

Finavian mukaan lentokentällä on tänään maanantaina vilkasta käynnissä olevan talvisesongin, mutta myös lauantaina ilman lentoa jääneiden matkustajien uudelleenreititysten takia.

Matkustajien uudelleenreititys on liput myyneiden lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien vastuulla. Finavian mukaan Rovaniemen lentoliikenne itsessään toimii normaalisti, mutta jumiin jääneiden matkustajien kotiin pääsy riippuu lipunmyyjien mahdollisuudesta lentojen uudelleenreitityksiin.

MYÖS vakuutusyhtiöiden korvauskäsittelyt ovat ruuhkautuneet Hannes-myrskyn jäljiltä. Niin LähiTapiolasta, Turvasta kuin OP Pohjolasta kerrotaan STT:lle, että korvauspäätökset kestävät nyt tavallista pidempään, koska hakemuksia on tullut niin paljon.

Esimerkiksi LähiTapiolan korvauspäällikkö Maarika Vauhkonen kertoo, että korvaushakemusten käsittely kestää normaalia kauemmin ainakin loppiaiseen asti niillä alueilla, joita talvimyrsky riepotteli eniten.

Juttuun lisätty tiedot Finavialta klo 12.39 ja VR:ltä sekä vakuutusyhtiöiltä klo 16.44.

