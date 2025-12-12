SAK: Sosiaaliturvan leikkaukset syventävät köyhyyttä – ”Toimeentulo on jo valmiiksi niukkaa”

Palkansaajakeskusjärjestö SAK moittii hallitusta sosiaaliturvan leikkaamisesta tilanteessa, jossa Suomessa on ennätystyöttömyys, vähän avoimia työpaikkoja ja työttömien palveluja on heikosti tarjolla. Demokraatti Demokraatti

Eduskunnan käsittelyssä olevat hallituksen esitykset kiristävät työttömyysturvan saamisen ehtoja ja leikkaavat toimeentulotukea. Lisäksi käsittelyssä on uusi tarveharkintainen yleistuki, joka korvaa Kelan maksamat työttömän perusturvaetuudet.

– Esitykset tulevat voimaan tullessaan syventämään köyhyyttä, sillä ne kohdistuvat ryhmiin, joihin myös hallituksen aiemmat sosiaaliturvaleikkaukset ovat kohdistuneet, SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen sanoo tiedotteessa.

SAK tuo esiin, että kaikkein köyhimpien toimeentuloa leikkaa lisäksi etuuksien indeksikorotusten jäädyttäminen vuosiksi 2024-2027.

TOUKOKUUSSA voimaan tulevassa yleistuessa otetaan käyttöön muun muassa tarveharkinta. SAK huomauttaa, että muutos merkitsee kiristystä työttömyysturvan saamisen ehtoihin nykyistä peruspäivärahaa saaville ja myös pitkän työuran tehneille työttömille.

– Osa työttömyyskassoihin kuulumattomista henkilöistä voi jäädä työttömyyden kohdatessa yleistuen ulkopuolelle, varoittaa Väänänen.

SAK:n mukaan tarveharkintainen yleistuki tulee olemaan jatkossa monen ikääntyneen työttömän työuran loppuajan toimeentuloturva. Näin käy, koska hallitus on aiemmin päättänyt poistaa työttömyysturvan ikäsidonnaiset poikkeukset ja palvelut ikääntyneiltä pitkäaikaistyöttömiltä.

SAK muistuttaa, että hallitus kiristää myös työttömyysturvan karensseja. Nykyinen muistutuksesta alkava neliportainen järjestelmä muutetaan kaksiportaiseksi.

Se tarkoittaa, että työttömän työnhaun laiminlyönnistä tai ensimmäisestä virheestä seuraa jatkossa seitsemän päivän karenssi eli toimeentulon menettäminen täksi ajaksi. Toisesta laiminlyönnistä tai virheestä työttömyysetuus katkeaa toistaiseksi, kunnes työtön on ollut töissä tai palveluissa kuusi viikkoa.

Hallituksen esityksen mukaan työttömyysturvan karenssit johtaisivat myös toimeentulotuen alentamiseen 20-40 prosentilla. Jo ensimmäisen kuukauden 20 prosentin leikkaus toimeentulotukeen tarkoittaa yksinasuvalle noin 116 euron leikkausta toimeentuloon, SAK avaa.

– Tällaisissa tilanteissa etuudensaaja saa niin sanotun tuplarangaistuksen, ensin työttömyysturva katkeaa ja sitten toimeentulotukea leikataan.

Lapsiperheköyhyydellä on tutkitusti pitkäaikaisia ja ylisukupolvisia negatiivisia vaikutuksia.

TOIMEENTULOTUEN ehtojen kiristymisen lisäksi hallitus leikkaa tuen perusosan tasoa noin kahdella prosentilla. SAK:n mukaan perusosan leikkaus pienentää yhden hengen kotitalouden käteen jäävää tuloa noin 18 euroa kuukaudessa ja yksinhuoltajan noin 15 euroa kuukaudessa.

– Leikkaukset ovat isoja, kun toimeentulotuen varassa elävien toimeentulo on jo valmiiksi niukkaa, Väänänen muistuttaa tiedotteessa.

Hän painottaa, että toimeentulotuen leikkaukset vaikeuttavat entisestään lapsiperheiden taloudellista tilannetta. Hallitus jättää lasten perusosat rauhaan ja ehdottaa, ettei lasten ansiotuloja ja vähäisiä lahjoja huomioida tulona. Väänänen huomauttaa, että aikuisille tehtävät leikkaukset vaikuttavat silti koko perheen tilanteeseen.

– Lapsiperheköyhyydellä on tutkitusti pitkäaikaisia ja ylisukupolvisia negatiivisia vaikutuksia.

SAK:n Väänänen pitää erityisen huolestuttavana eri etuusleikkausten kokonaisvaikutusta ja kohdentumista samoihin ihmisiin. Asiasta on huomauttanut myös sosiaali- ja terveysministeriö vaikutusarviossaan.

– Vaarana on, että työttömyysturvan velvoitteiden ja seuraamusten kiristäminen lisää yhä useamman työttömän toimeentulotuen tarvetta. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat jäävät myös ilman riittävää viimesijaista sosiaaliturvaa.