SAK:n liitot tiivistävät koordinaatiota työmarkkinakierroksella – Jarkko Eloranta avaa nyt kierroksen lähtökohdat

SAK tiedotti eilen, että sen liitot valmistautuvat yhdessä syksyn työmarkkinakierrokseen. Tiedotteessa kerrottiin, että käytännössä koordinaatio tarkoittaa esimerkiksi tietojen vaihtoa neuvotteluiden aikana. Johannes Ijäs Demokraatti

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa Demokraatille, että tiivistyneeseen yhteistyöhön pakottaa se, että työnantajapuoli tekee omaa erittäin tiukkaa koordinaatiota. Ainoaksi keinoksi työntekijäpuolelle jää omien rivien tiivistäminen.

Tämä tarkoittaa työntekijöiden kannalta sitä, että työmarkkinakierrokselle täytyy saada mahdollisimman hyvä avaus ja että tämän jälkeen muutkin saavat kunnolliset tessit.

Teollisuusliiton neuvottelut Teknologiateollisuuden työnantajien kanssa palkankorotuksista ja työehdoista ovat jo alkaneet.

AKT:N puheenjohtaja Ismo Kokko näkee vahvassa koordinaatiossa likimain paluuta tulopoliittisten kokonaisratkaisujen tunnelmiin.

– Kun työnantaja koordinoi tiukasti ja me nyt olemme parantaneet ryhtiä tässä asiassa, mehän itse asiassa lähestymme niitä tupo-aikoja – olkoonkin niin, että sisältö ei ole varmaankaan niin kattava kuin se on aikaisemmin ollut. Mutta kun työnantajatkin ovat puhuneet siitä, että pitäisi saada joustavuutta, tässähän vain koko ajan ajetaan tiukempaan ja tiukempaan pakettiin. Tavallaan pyörä on pyörähtänyt ja olemme kulkemassa hyvinkin kohti keskitettyä sopimusjärjestelmää. Ei se oikeastaan meidän toiveesta tapahtunut, Kokko pohdiskeli tänään SAK:n järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä.

Elorantakin näkee nykytilanteessa tupon piirteitä.

– Mehän koetamme tehdä tästä vähän sillä tavalla aidomman “tupon”, että pari kolme aikaisempaa liettokierrosta ovat olleet EK:n vetämiä tai “teknotupoja”, Eloranta sanoo viitaten työnantajaleirin vahvaan koordinaatioon.

– Nyt yritetään päästä tilanteeseen, jossa meillä olisi myös enemmän sananvaltaa ja voimaa lopputulokseen.

Toistaiseksi työmarkkinahistoriaan jääneisiin tupoihin yhdistyi myös työlainsäädännöllisiä ja verotuksellisia elementtejä, jotka nyt ovat pöydästä pois.

– Rahan ja kustannusvaikutusten osalta tulee tupon piirrettä, Eloranta sanoo.

Koordinaatiossa ovat mukana kaikki merkittävät SAK:n liitot, joilla sopimus päättyy marraskuun lopun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Mukanaolo kattaa Elorannan arvion mukaan jopa yli 90 % SAK:laisista jäsenistä.

KUN Elorannalta kysyy koordinaation palkankorotuslinjasta, hän toteaa, että jokainen ymmärtää sen, että teollisuuden avaus määrittää kohtalaisesti alkanutta kierrosta.

SAK:n piirissä analysoidaan myös ekonomistien kanssa sitä, miltä talous tulevaisuudessa näyttää.

Palkankorotuslinjasta Eloranta suostuu sanomaan sen verran, että totta kai on “näkymä siitä, mihin sopimusratkaisua haetaan niin laadullisesti kuin varmaan taloudellisestikin”.

– Ne ovat vähän ennenaikaista spekulaatiota, koska rahat ovat sitten siellä ihan neuvottelujen loppupäässä kuitenkin vasta pöydässä.

Kuinka tarkasti (SAK:n) liittojen odotetaan noudattavan yhteisiä pelisääntöjä?

– Kyllähän tämä on sillä tavalla luottamusbisnestä, että avoimesti sekä tavoitteet että neuvottelujen aikainen tilanne että tietysti myös lopulliset ratkaisut ruoditaan yhdessä ja pelataan avoimin kortein.

Eloranta summaa tiiviin yhteistyön olevan tavoitteena.

Edellisellä työmarkkinakierroksella SAK:ssa puhuttiin koordinaatiosta “Palkkaliittona”. Eloranta muistuttaa, että silloin kierros oli jo edennyt pidemmälle kuin nyt. Toisin kuin tuolloin nyt koordinaatiota on valmisteltu jo pitkään ja tehty paljon pohjatöitä liittojen hallintoja ja asiantuntijoita osallistaen.

HALLITUS uudistaa paikallista sopimista, minkä pelätään rapauttavan työehtosopimusten yleissitovuutta.

SAK:ssa joudutaan miettimään, miten tilanteeseen reagoidaan. Esimerkiksi Teollisuusliitossa ja Sähköliitossa, joilla on paljon paikallista sopimista, joudutaan miettimään, täytyykö paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tesseissä kaventaa.

Pelkona ja työnantajapuolen neuvottelu- ja uhkailukorttina voi olla se, että yritykset eroaisivat työnantajayhdistyksistä ja alkaisivat tehdä yrityskohtaisia sopimuksia.

Eloranta pitääkin mahdollisena, että peli saattaa mennä siihen, että työntekijöiden aikeisiin poistaa tessien paikallisen sopimisen mahdollisuuksia saatetaan reagoida tällaisilla uhkauksilla. Etenkin isot yritykset saattaisivat ottaa sopimista omiin käsiinsä.

Eloranta ei ennakoi helppoa työmarkkinakierrosta. Työnantaja pyrkinee saamaan tesseihin hallituksen lainsäädäntöön viemät työmarkkinaheikennykset, mitä työntekijäpuoli ei halua.

– Varmaan on myös vähän näkemyseroja siitä, kuinka nopeasti ja paljon ostovoimakuoppaa tällä kierroksella täytetään. Meidän näkemys on, että tämä pitäisi aika ripeästi hoitaa, koska ihmisten toimeentulo-ongelma on todellinen.