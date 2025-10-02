Urheilu
2.10.2025 07:31 ・ Päivitetty: 2.10.2025 07:36
Salibandysta paljastui suuri vedonlyöntiskandaali: osallisina yli sata pelaajaa
Suomalaisista salibandyotteluista on paljastunut vuosia jatkunutta laajaa vedonlyöntisuhmurointia, Veikkaus kertoo. Pelaajat löivät joko itse tai läheistensä kautta vetoa omista otteluistaan, jotka saattoivat yllättäen päättyä toivotulla tavalla.
Veikkaus kertoo tiedotteessaan, että Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on nyt päättänyt aiheesta tekemänsä tutkinnan ja siirtänyt aineiston toimenpiteitä varten Salibandyliiton kurinpitoryhmälle.
Tutkinta alkoi Veikkauksen havainnoista. Veikkaus oli huomannut viime joulukuussa MM-kisojen Suomi-Norja -pelissä tavallisuudesta poikkeavaa vedonlyöntiä. Myöhemmin tämän vuoden kevään välieräpeleissä oli samanlaisia ilmiöitä.
Yli sata miesten liigapelaajaa ja toimitsijaa on veikkausdatan perusteella harrastanut vuosina 2021-2025 uhkapeliä omilla otteluillaan ja lyönyt vetoa omista tappioistaan sekä voitoistaan. Tämä on vastoin kilpailusääntöjä, Veikkaus sanoo.
– SUEKin tutkinta osoittaa kiistattomasti, että kielletty ja tuomittava vedonlyöntikäyttäytyminen on ollut suomalaisessa huippusalibandyssa yleistä ja jatkunut kauan. Toivon mukaan tämän tutkinnan myötä kaikille lajin parissa toimiville käy selväksi, missä kohdassa kulkee raja sallitun ja kielletyn vedonlyönnin välissä, sanoo Veikkauksen turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Mikko Lahti tiedotteessa.
Osa vedonlyönneistä oli tehty pelaajien omilta, osa heidän läheistensä tai sukulaisten pelitileiltä. Jotkut ovat lyöneet vetoja tuhansien eurojen summilla.
TUTKINNASSA paljastuneista vedonlyöntitapauksista valtaosa on urheiluetiikan, joukkuesääntöjen ja hyvien tapojen vastaisia, muttei suoranaisesti rikollista toimintaa.
On mahdoton jälkeenpäin todistaa, edesauttoivatko pelaajat tahallaan muun muassa joukkueidensa häviämistä.
– Datasta löytyy esimerkiksi tapaus, jossa joukkueen jäsen löi tulosvetoon oman joukkueensa erittäin suurinumeroista tappiota, joka lopulta toteutui. Vaikea sitten sanoa, miltä satojen eurojen voitto siinä tilanteessa hänestä tuntui, Lahti kertoo.
Veikkauksen mukaan Salibandyliiton kurinpitoryhmän tehtävä on arvioida, millaisia seurauksia pelaajille pitää teoista tulla.
Tällä hetkellä miesten huippusalibandy ei ole Veikkauksen vedonlyöntikohteena.
