Salibandysta paljastui suuri vedonlyöntiskandaali: osallisina yli sata pelaajaa

Veikkaus kertoo tiedotteessaan, että Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on nyt päättänyt aiheesta tekemänsä tutkinnan ja siirtänyt aineiston toimenpiteitä varten Salibandyliiton kurinpitoryhmälle.

Tutkinta alkoi Veikkauksen havainnoista. Veikkaus oli huomannut viime joulukuussa MM-kisojen Suomi-Norja -pelissä tavallisuudesta poikkeavaa vedonlyöntiä. Myöhemmin tämän vuoden kevään välieräpeleissä oli samanlaisia ilmiöitä.

Yli sata miesten liigapelaajaa ja toimitsijaa on veikkausdatan perusteella harrastanut vuosina 2021-2025 uhkapeliä omilla otteluillaan ja lyönyt vetoa omista tappioistaan sekä voitoistaan. Tämä on vastoin kilpailusääntöjä, Veikkaus sanoo.

– SUEKin tutkinta osoittaa kiistattomasti, että kielletty ja tuomittava vedonlyöntikäyttäytyminen on ollut suomalaisessa huippusalibandyssa yleistä ja jatkunut kauan. Toivon mukaan tämän tutkinnan myötä kaikille lajin parissa toimiville käy selväksi, missä kohdassa kulkee raja sallitun ja kielletyn vedonlyönnin välissä, sanoo Veikkauksen turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Mikko Lahti tiedotteessa.