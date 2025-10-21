Talous
21.10.2025 10:18 ・ Päivitetty: 21.10.2025 10:20
Samppa Lajusen kohuttu hotellirahasto konkurssiin
Helsingin Kruununhaassa sijaitsevaa luksushotelli Mariaa aiemmin omistanut Samla Hotels -rahasto on hakeutunut konkurssiin, kertoo kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capital.
Rahaston velat ovat 31 miljoonaa euroa. Ne ovat yhtiön mukaan kertyneet hotelliin liittyvistä kustannuksista, jotka olivat ennakoitua korkeammat. Varoja rahastolla on oman ilmoituksensa mukaan noin 16 000 euroa.
Rahaston suurimmat velkojat ovat Capitalin hallinnoimat Samla Asunnot – sekä Samla Toimitilat -rahastot yhteensä noin 27 miljoonan euron saatavilla.
STT kertoi alkuvuodesta, että hotellirahaston lisäksi myös ne olivat sijoittaneet hotelliin, vaikka esimerkiksi asuntorahastoa oli sijoittajille mainostettu toisin.
Myös hotellihankkeeseen Samla Hotel -rahaston kautta varojaan sijoittaneet pienlainoittajat menettävät nyt konkurssissa saatavansa, noin 3,5 miljoonaa euroa.
SAMLA CAPITAL on vuonna 2015 perustettu olympiaurheilija Samppa Lajusen kiinteistösijoitusyhtiö. Se joutui alaskirjaamaan hotellihankkeensa sijoitukset ja omistukset jo kesällä. Asunto- ja toimitilarahastojen toiminta kuitenkin jatkuu, Capital kertoo tiedotteessaan.
Hotellitoimintakin jatkuu Marian tiloissa lähiviikkoina uusilla isännillä, kun rakennuksessa aloittaa Hilton-ketjuun kuuluva luksushotelli Waldorf Astoria Helsinki.
