Sanoma sulkee Tampereen painotalonsa ja antaa potkut 65 työntekijälle

Mediakonserni Sanoma sulkee painotalonsa Tampereella vuodenvaihteeseen mennessä. Se tarkoittaa 65 henkilön irtisanomista, kaikkien konsernin lehtien painamista jatkossa Vantaalla ja myöhäisuutisten jäämistä pois niistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtiö aloitti syyskuussa muutosneuvottelut ja kertoi tuolloin suunnittelevansa uutismedian painotoiminnan keskittämistä Sanomalan painoon Vantaan Martinlaaksossa.

Muutosneuvottelujen päätyttyä Sanoma päätti toteuttaa suunnitelmansa. Yhteensä 65 työsuhdetta päättyy sulkemisen myötä. Neuvottelujen piirissä olleille on tarjolla neljä vakituista työsuhdetta ja 7-12 määräaikaista työsuhdetta yhtiön sisällä.

Painotalon sulkeminen merkitsee, että myös Aamulehti sekä Satakunnan Kansa Länsi Suomi -lehti painetaan jatkossa Vantaalla. Lehtien toimitukset jatkavat nykyisillä paikkakunnillaan, eikä jakeluaikatauluihin ole tulossa muutosta. Lehtien tuotannon aikataulut kuitenkin aikaistuvat jonkin verran.

- Se tarkoittaa sitä, että joitain myöhäisillan uutisia jää pois painetusta lehdestä. Ne ja urheilun löytää jatkossa näköislehden päivittyvästä versiosta ja verkon uutissyötteestä, kommentoi Aamulehden päätoimittaja Sanna Keskinen tiedotteessa.

PAINETTUJEN lehtien volyymien laskun myötä Sanoman kustantamat lehdet on yhtiön mukaan mahdollista painaa yhdessä painolaitoksessa. Yhtiön mukaan Tampereen painotalon sulkemisella pyritään varmistamaan painettujen lehtien elinkaari mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

- Sanoma Manu on yksi Suomen moderneimmista painolaitoksista, ja siellä on erittäin ammattitaitoinen henkilöstö. Päätös sulkemisesta oli raskas, pahoitteli Sanoma Media Finlandin Uutis- ja featureliiketoiminnan johtaja Petteri Putkiranta Sanoman tiedotteessa.

Sanoma on STT:n suurin omistaja.