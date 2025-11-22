Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

22.11.2025 08:51 ・ Päivitetty: 22.11.2025 10:04

Sauli Niinistö Ylellä: Suurvallat sopivat Ukrainasta Euroopan ohi

LEHTIKUVA / AFP
Näkymä Lvivin kaupungista 19. marraskuuta Venäjän ilmaiskujen jälkeen.

Presidentti Sauli Niinistö sanoo olleensa hämmentynyt ja yllättynyt Yhdysvaltain ja Venäjän keskenään luonnostelemasta Ukrainan rauhansuunnitelmasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Niinistön mukaan hänellekin jäi tunne, että suunnitelman teossa ohitettiin Eurooppa. Presidentti kertoi näkemyksistään Yleisradion erikoislähetyksessä lauantaina.

Rauhanesitys tuli julki aiemmin tällä viikolla. Mediatietojen mukaan suunnitelmassa Ukrainalta vaadittaisiin merkittäviä taloudellisia, sotilaallisia ja poliittisia myönnytyksiä.

Rauhaa valvomaan perustettavaa yhdysvaltalais-venäläistä työryhmää Niinistö vertaa ”valvontakomissioon”, jollaisesta Suomella oli vuosina 1944-1947 karvaita kokemuksia.

Niinistön mukaan suunnitelmassa Ukrainan itsemääräämisoikeus tulee kolhituksi.

Presidentti Donald Trump on kertonut antaneensa Ukrainalle aikaa sopimuksen hyväksymiseen vain ensi torstaihin asti.

Niinistö sanoo Ukrainan olevan uhkauksen vuoksi kovan paineen alla.

-  Ehkä meillä on joitakin esimerkkejä siitä, että nämä takarajat vähän joskus venyvät. Aika lailla mahdottomalta tuntuu, että Ukraina sanoisi joko kyllä tai ei tuolle paperille, vaan varmasti jatkokeskusteluja tullaan käymään.

JOS UKRAINA hylkäisi sovun, Niinistö arvelee että tästä seuraisi jonkinasteinen Yhdysvaltain vetäytyminen.

-  Silloin Eurooppa jäisi Ukrainan kanssa vähän kahdestaan. Ja sota jatkuisi. Mutta ei tätä niin pidä ymmärtää, että Ukrainan pitää mitä tahansa niellä.

Niinistö uskoo, että jos rauha solmittaisiin sopimuksen pohjalta, Venäjällä olisi ”pidäke” olla rikkomatta sopimusta.

-  Jos ajatellaan asiaa Yhdysvaltojen ja nimenomaan Trumpin kannalta, olisi hänelle totaalinen mahalasku, jos Venäjä rikkoisi pitkälle hänen sanelemaansa sopimusta.

-  Kun paperi on kovin leimallisesti presidentti Trumpin paperi, otaksuisin, että hänen henkilönsä on niin rakennettu, että hän ottaa kyllä pahasti nokkiinsa, jos sopimus sen jälkeen rikottaisiin. Luulen, että se muodostaa Venäjälle pidäkkeen.

