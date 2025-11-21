Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

21.11.2025 18:27 ・ Päivitetty: 21.11.2025 18:27

Trump: Ukrainalla aikaa enää ensi torstaihin

LEHTIKUVA / AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on vahvistanut, että Ukrainalla on ensi torstaihin saakka aikaa hyväksyä rauhansuunnitelma.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Trump sanoi Fox-radiokanavan haastattelussa, että torstai on sopiva takaraja.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Yhdysvaltojen suunnitelma voisi tarjota pohjan Ukrainan rauhansopimukselle. Putin sanoo Venäjän armeijan valtaavan lisää alueita, jos Ukraina hylkää suunnitelman.

Samalla Putin vahvisti virallisesti, että Venäjä on saanut rauhansuunnitelman.

