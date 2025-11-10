Sauli Niinistö Ylellä: Venäjän kanssa voisi keskustella rauhasta

Niinistö kommentoi asiaa Ylelle maanantaina.

Yle kysyi Niinistöltä asiasta, kun presidentti oli pitänyt puheen Suomen Atlantti-seuran tilaisuudessa Finlandia-talolla.

Niinistö sanoi näkevänsä ”hassunkurisena” sen, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskustelee Vladimir Putinin kanssa, mutta eurooppalaiset eivät.

- Mutta Trump keskustelee, ja sitten me menemme kuuntelemaan, että mitäs puhuitte. Ja pelätään samalla vähän, että etteivät vaan puhu Euroopasta yli Euroopan.