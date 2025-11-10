Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.11.2025 18:42 ・ Päivitetty: 10.11.2025 18:42

Sauli Niinistö Ylellä: Venäjän kanssa voisi keskustella rauhasta

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Niinistö kuvattuna Helsingin kirjamessuilla 25. lokakuuta.

Presidentti Sauli Niinistön mielestä Euroopan pitäisi käydä myös suoria keskusteluja Venäjän kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi – koska Yhdysvaltain presidenttikin tekee niin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Niinistö kommentoi asiaa Ylelle maanantaina.

Yle kysyi Niinistöltä asiasta, kun presidentti oli pitänyt puheen Suomen Atlantti-seuran tilaisuudessa Finlandia-talolla.

Niinistö sanoi näkevänsä ”hassunkurisena” sen, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskustelee Vladimir Putinin kanssa, mutta eurooppalaiset eivät.

-  Mutta Trump keskustelee, ja sitten me menemme kuuntelemaan, että mitäs puhuitte. Ja pelätään samalla vähän, että etteivät vaan puhu Euroopasta yli Euroopan.

Niinistön mukaan myös Euroopan voisi olla syytä keskustella suoraan Venäjän kanssa.

-  Kun tällaisessa tilanteessa ollaan, voisi olla viisasta kyllä itsekin käydä niitä keskusteluja. Siinä missä Trumpkin, Niinistö sanoi Ylelle.

Niinistön mukaan Euroopan painoarvo on vähentynyt tällä vuosituhannella, kun maapallon kohtaloista päätetään Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän välillä.

