25.9.2025 14:20 ・ Päivitetty: 25.9.2025 14:20

SDP hiillosti Orpoa veroalelupauksista, pääministeri puolustautui: ”Naurakaa vaan”

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastausvuorossa eduskunnan kyselytunnilla torstaina 25. syyskuuta.

Eduskunnan kyselytunnilla päähuomio oli pääministeri Petteri Orpon (kok.) veronkevennyspuheissa ja rintamalinjat ennallaan. Vääntö palkansaajan verohyötyjen oikeasta laskutavasta jatkunee vielä päiviä.

Demokraatti

Demokraatti

SDP:n edustajista Joona Räsänen toisti muun muassa Veronmaksajain keskusliiton laskelmaan tukeutuen, etteivät Orpon lupaukset jokaisen palkansaajan verotuksen kevenemisestä pidä paikkaansa.

Lopputulokseen vaikuttavat Räsäsen mukaan ennen kaikkea ammattiliiton jäsenmaksujen verovähennysoikeuden ja työhuonevähennyksen poistaminen.

– Teitä kiinnostavat desimaalit, meitä mitä ihmisen kukkaroon jää. Arvoisa pääministeri, teidän jos kenen pitäisi tietää, että ihminen ei ole desiili, Räsänen latasi puheenvuorossaan.

– Puheet pieni- ja keskituloisten verotuksen keventämisestä ovat yksinkertaisesti pehmoisia, kun niin 2000 euroa kuussa ansaitsevan myyjän, 4000 euroa ansaitsevan opettajan ja jopa 6000 euroa ansaitsevan insinöörin käteen jäävä tulo pysyy samana tai jopa pienenee, hän jatkoi.

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen korosti, että ainoat, jotka todella hyötyvät hallituksen veronkevennyksistä, ovat suurituloisimmat eli yli 9000 euroa kuussa ansaitsevat.

Kansanedustaja Matias Mäkynen kommentoi, että kevennykset syövä ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poisto on ”verosanktio järjestäytyneille työntekijöille ja sellaisena johdonmukainen jatko hallituksen työntekijävihamieliseen linjaan”.

PÄÄMINISTERI Orpo korosti valtiovarainministeriön vero-osaston laskelmapaperia heilutellen vastauspuheenvuoroissaan sitä, että verotus kevenee ”keskimäärin” jokaisessa tuloluokassa.

Puolueilla onkin isoja tulkintaeroja siitä, pitääkö lopputulokseen laskea ansiotulojen verotuksen kevenemisen vastapainoksi muita hallituksen toimien aiheuttamia, käteen jäävän tulon muutoksia – jotka ovat aina hyvin yksilöllisiä.

– Palkansaajien ostovoima nousee, kun tässä hallituksessa on tehty arvovalinta, että rahaa tulee jäädä enemmän käteen… naurakaa vaan, niinhän te aina teette, Orpo kommentoi salissa heränneitä reaktioita.

Suurituloisimpien veronkevennyksiä hän perusteli sillä, että ”progressiossakin pitää olla joku tolkku”.

– Lähes kaiken tutkimuskirjallisuuden mukaan suurituloisten veronkevennyksistä seuraa se, että he tekevät enemmän töitä ja ottavat enemmän vastuuta, pääministeri vakuutti.

SDP:n ja muut oppositioedustajat ovat kautta linjan muistuttaneet, että käytännössä lähes kaikkia muita työntekijä- ja ihmisryhmiä hallitus kannustaakin sitten porkkanan sijaan kepillä.

 

 

