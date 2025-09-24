Kansanedustajat Orpolle: ”Miljonäärien suosimista, lapsiperheiden köyhdyttämistä, kasvun katkomista kurilla ja kepillä”

Opposition kansanedustajat Joona Räsänen (sd.), Sofia Virta ja Atte Harjanne (vihr.) sekä Minja Koskela (vas.) kritisoivat voimakkaasti pääministeri Petteri Orpon (kok.) budjettipuheenvuoroja ja hallituksen talouspolitiikkaa. Demokraatti Demokraatti

Räsäsen mukaan Orpo näyttää luopuneen kokonaan tavoitteesta saada Suomen velkaantuminen kuriin. Pääministeri väläytti jälleen Kauppakamarin veropäivillä perintöverosta luopumista.

– On täysin käsittämätöntä, että juuri kun kehysriihessä hallitus teki miljardin pysyvän aukon julkiseen talouteen, niin pääministeri esittää jälleen uusia aukkoja valtion tulopohjaan. Orposta on tullut todellinen velkalaivan kippari, Räsänen kommentoi kannanotossaan.

Hän muistuttaa, että aiempien selvitysten perusteella perintöveron poistaminen hyödyttäisi yhteiskunnan kaikista rikkaimpia. Vastaavasti verotulomenetyksen paikkaamiseksi tehtävät veronkorotukset koituisivat tavallisten suomalaisten maksettavaksi.

-Pääministerin avaus paljastaa jälleen, että hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin, ja tavallisille suomalaisille jää vain laskun maksajan rooli. Tämä on täysin kestämätöntä politiikkaa. Tilanteessa, jossa hallitus nosti tälle vuodelle keskituloisten verorasituksen kireimmilleen kymmeneen vuoteen, niin SDP:n mielestä veronkevennyksissä on nyt oltava tavallisten suomalaisten vuoro, Räsänen sanoo.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta ihmettelee, miten hallitus aikoo turvata perheiden tukipalvelut lisääntyvän lapsiköyhyyden keskellä, kun se samaan aikaan leikkaa järjestöiltä, perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta.

– Kuvitteletteko te, että joku vanhempi valitsee kasvattaa lapsensa köyhyydessä? Siltä nimittäin näyttää, kun te tietoisesti teette jälleen päätöksiä, jotka tämän aamun uutisten perusteella työntävät jälleen yli 30 000 suomalaista lasta ja nuorta köyhyyteen. Ei se ole uudistamista, se on vain historiallisen huonoa köyhyyspolitiikkaa, Virta sanoi budjettia käsittelevässä lähetekeskustelussa keskiviikkona.

– Me tiedämme, että tällä hetkellä ei ole myöskään työtä tarjolla. Suomi kellottaa ennätyskorkeita työttömyyslukuja. Se on aito murhe ja huoli monessa perheessä.

Virran mukaan hallitus tekee tietoisia päätöksiä lisätä lapsiperheköyhyyttä.

– Se ei ole sivuvaikutus, se on tämän politiikan suora seuraus. Lapsiköyhyys ei katoa itsestään – sen kustannukset tulevat kalliimmiksi myöhemmin.

MYÖS vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne arvostelee kannanotossaan hallituksen ja etenkin kokoomuksen talouspolitiikkaa.

– Pääministeri Orpon mukaan talouskuri on välttämätöntä. Jos näinon , niin miksi hallitus tekee löperöitä veroaleja ja jakaa haitallisia yritystukia? Hallitus on muun muassa lisännyt päästöjä velaksi alentaessaan bensaveroa. Yhteisöveron lasku ei maksa itseään millään takaisin. Ja nyt silmissä kiiluu seuraava tehoton veroale, perintöveron poisto, Harjanne kommentoi.

– Leikkauksilla retostelu puolestaan on erikoista, kun alkaa olla selvää, että leikkauksilla on katkottu kasvulta siipiä. Ne olisi kannattanut kohdentaa reilummin ja fiksummin.

Harjanteen mukaan hallituksen talouspolitiikkaa vaivaa rehellisyyden puute.

– Kokoomuslainen niin sanottu talouskuri on mielikuvapolitiikkaa, vastuullisen taloudenpidon kanssa sillä on hyvin vähän tekemistä. Se on kuria ja keppiä köyhille ja löysää rahaa luonnon lanaamiseen.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Minja Koskela vaatii kannanotossaan Orpon hallitusta vetämään pois esityksensä toimeentulotuen leikkauksista.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan vuosien 2024-2027 indeksijäädytykset ja toimeentulotukeen tehtävät leikkaukset eivät ole ongelmattomia perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden valossa, kun otetaan huomioon yhteisvaikutukset eri ihmisryhmiin.

Toimeentulotuki on paikannut ensisijaisiin etuuksiin tehtäviä leikkauksia, mutta STM:n mukaan hallituksen esittämät kiristykset toimeentulotukeen heikentävät tätä vaikutusta.

– Toimeentulotuen leikkauksia ei voi perustella taloudellisella välttämättömyydellä. 70 miljoonan säästö on alle kymmenesosa siitä, kuinka paljon hallitus on alentamassa suuryrityksien ja rikkaiden verotusta. Ihmisoikeuksia vaarantavia ja lapsiköyhyyttä lisääviä päätöksiä ei pidä toteuttaa vain siksi, jotta rikkaiden verotusta voidaan keventää, Koskela sanoo tiedotteessaan.