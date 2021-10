SDP julkaisi aluevaalien kärkiteemansa – ”Oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä sote-henkilöstön hyvinvointi ovat näiden vaalien keskeisimmät tavoitteet”

SDP on esitellyt tänään tammikuussa järjestettävien ensimmäisten aluevaalien kärkiteemansa: jokaisen on saatava hoitoa silloin kun sitä tarvitsee, minkä lisäksi myös henkilöstön jaksamisesta on pidettävä huoli. Rane Aunimo Demokraatti

Teemoista kertoivat tiedotustilaisuudessa Helsingissä puheenjohtaja Sanna Marin, puoluesihteeri Antton Rönnholm ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Niina Malm. SDP julkaisee koko aluevaaliohjelmansa puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä 20.11.2021 Oulussa.

Marin korosti, että Suomessa on onnistuttu koronakriisin hoidossa monella mittarilla hyvin, mutta nyt on huolehdittava myös siitä, että vastaava onnistuu myös jälleenrakennuksessa.

– SDP:lle ihmisten hyvinvointi on sydämenasia. Seuraavien lähivuosien iso työ on purkaa kertynyttä hoito-, hoiva- ja palveluvelkaa sekä vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin ja toimiviin palveluihin. SDP:lle oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä sote-henkilöstön hyvinvointi ovat näiden vaalien keskeisimmät tavoitteet.

Marinin mukaan SDP:n tavoitteena on voittaa vaalit.

– Siihen on kaikki edellytykset, Marin linjasi.

PUOLUESIHTEERI Rönnholm sanoi tilaisuudessa, että SDP:lle hoitotakuun lupaus tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Myös suunterveydenhoito on oltava kaikkien saatavissa oikea-aikaisesti ja kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen.

– Olisi tärkeää, että saamme lainsäädännön hoitotakuusta mahdollisimman nopeasti voimaan niin että suomalaisille tärkeä kysymys korona-aikaisesta hoivavelasta, hoitojonojen purusta ja muusta saadaan liikkeelle niin, että jokainen suomalainen tasavertaisesti pääsee kiireettömään hoitoon viikon määräajassa joka puolella Suomea.

Rönnholm sanoi, että tavoite toteutuu jo nyt yli 60 prosentissa Suomen kunnista, mutta parannetavaa siis riittää.

– Meillä on isoja eroja alueiden välillä ja nyt on aika kiriä siihen, että jokaiselle suomalaiselle nämä palvelut ovat saatavilla samalla tavalla ja yhtä laadukkaasti joka puolella Suomea näillä tulevilla hyvinvointialueilla.

Rönnholm nosti esiin myös mielenterveyspalvelut.

– Tässäkin tapauksessa hoitotakuun on tarkoitus mahdollistaa se, että kun ihminen on yhteydessä näiden palvelujen osalta, hänelle tehdään hoidon tarpeen arviointi terveydenhuollon ammattilaisen toimesta vielä samana päivänä kun hän yhteydenoton tekee ja sitten viikon sisällä katsotaan, mitä ne tarpeet ovat.

SDP:N VARAPUHEENJOHTAJA, kansanedustaja Malm terotti vuorostaan, että koronakriisin aikana sote-henkilöstön jaksaminen on ollut äärirajoilla. Hoitolupaus ei onnistu ilman osaavaa ja jaksavaa henkilöstöä.

– Me lupaamme huolehtia henkilöstön asemasta uudistuksen aikana.

Malm puhui myös alan työvoimapulasta ja mainitsi, että moni alalla olevakin harkitsee alanvaihtoa.

– Nämä ovat vakavia asioita ja vakavia viestejä. Työvoiman saatavuus on myös työntekijöiden alalla pysymisen kannalta erittäin keskeinen kysymys niin palvelujen toteutumisen kuin myös laadun turvaamisen takia.

Jokaisella hyvinvointialueella onkin kiinnitettävä erityistä huomiota johtamiseen ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Myös työolojen ja palkkojen houkuttelevuudesta on huolehdittava, opiskelupaikkojen riittävä määrä on varmistettava ja lisäksi henkilöstömitoitusten toteuttamiseen on oltava riittävät resurssit ja valvonta.

PUOLUESIHTEERI kertoi tilaisuudessa, että SDP:llä on ehdokkaita jo yli tuhat.

– Ensimmäinen tonni on mennyt rikki ja toista tonnia ei tarvita, koska sitten listat menisivät jo yli. Tavoitteena on, että jokaisella hyvinvointialueella jätetään täysi lista ja nyt ollaan yli tuhannessa ehdokkaassa. Ehdokasasettelu on hyvässä vauhdissa.

Rönnholm korosti samalla, että listoille mahtuu toki vielä.

– Sote-alan asiantuntijoita, pelastusalan asiantuntijoita, ennen kaikkea työntekijöiden näkökulma. Sitten käyttäjät, erilaiset ryhmät, jotka ovat täysin riippuvaisia näistä palveluista. Olisi tärkeää, että kaikkien puolueiden listoilta löytyisi ihmisiä, jotka ovat vaikkapa potilasjärjestöjen tai muiden edustajia, ovat asiantuntijoita siinä.

Tulevien vaalien äänestysprosentti on kuitenkin herättänyt huolta jo etukäteen, sillä kyselyjen perusteella se on jäämässä jopa alhaisemmaksi kuin kuntavaalien 55 %.

– Kyllä se olisi erittäin huolestuttavaa, jos se (äänestysprosentti) olisi jäämässä niin alhaiseksi kuin joissakin kyselyissä on kerrottu. Se olisi koko suomalaisen yhteiskunnan ja demokratian kannalta erittäin valitettava asia, ja meidän puolueiden on tehtävä kaikkemme, että ihmiset ensinnäkin ymmärtävät, mistä näissä vaaleissa on kyse: näissä on kyse arjen palveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, mielenterveyden palveluista, pelastustoimen tehtävistä – hyvin tärkeistä ihmisten arkeen ja elämään vaikuttavista kysymyksistä. Sitten pitää olla listoilla ihmisiä, joita koetaan haluavan äänestää eli tuttuja kasvoja, tuttuja ihmisiä. Puolueiden tehtävänä on tietenkin kertoa ehdokkaiden kautta se, mitä me ajamme puolueina, mitä haluamme edistää ja tavoitella, tämä on yhteinen iso haaste kaikille puolueille, yhteiskunnalle ja hallituksellekin omalta osaltaan, Sanna Marin sanoi.

Rönnholm kertoi, että SDP:n budjetti vaaleihin on 690 000 euroa, tiettävästi eniten puolueista.

– Nämä ovat ensimmäiset aluevaalit, jotka järjestetään. Meidän huolemme on yhteinen siitä, että onko varmasti riittävästi informaatiota siitä, mistä on kyse.

Myös puoluesihteerin mukaan SDP tavoittelee vaaleissa ykkössijaa.