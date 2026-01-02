Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

2.1.2026 11:21 ・ Päivitetty: 2.1.2026 11:21

SDP: Määräaikaisuuksien helpottaminen ja potkulaki lisäävät vain epävarmuutta – ”Teknologia ei hoida vanhuksia”

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA
Tytti Tuppurainen (sd.) muistuttaa, että ikääntyvän väestön hoivatarpeet vain kasvavat: ei ole perusteltua, että vanhuspalvelusta leikataan vielä 50 miljoonaa euroa.

Alkanut vuosi tuo monia merkittäviä uudistuksia ihmisten elämään, vaikka suuri osa hallituksen ajamista lakimuutoksista on jo tehty. STT kysyi kahdelta suurimmalta oppositiopuolueelta, mitkä hallituksen uudistukset herättävät huolta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sekä SDP että keskusta nostivat esimerkiksi hallituksen kaavailut alentaa yhteisöveroa ja lisätä teknologian käyttöä vanhusten hoidossa. SDP:llä huolilistan ykkösenä on työelämän epävarmuuden lisääntyminen määräaikaisten työsuhteiden helpottamisella.

- Se katkaisee jo lähes vuosikymmenten mittaisen hyvän kehityksen työmarkkinoilla, kun pätkätöitä on pyritty karsimaan ja lisäämään nuorten tulevaisuuden uskoa, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Hallitukselta on määrä tulla alkuvuodesta esitys, jonka perusteella määräaikaisen työsuhteen voisi sopia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Tällä hetkellä määräaikaiseen työsuhteeseen pitää olla perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus.

SDP vastusti myös eduskunnassa joulun alla hyväksyttyä niin kutsuttua potkulakia, jolla madalletaan irtisanomiskynnystä henkilöön perustuvissa irtisanomistilanteissa.

SDP ja keskusta suhtautuvat kriittisesti hallituksen suunnitelmiin lisätä teknologian käyttöä vanhusten hoidossa keinona säästää sote-menoista.

- Teknologiaa varmasti otetaan käyttöön vanhustenhuollossa tulevaisuudessa, mutta emme voi kevytmielisesti korvata ihmiskäsiä pelkällä teknologialla, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Lisää aiheesta

Tuppurainen: Hyvä että pääministeri lämpeni sote-yhteistyölle

Hallituksen esityksen mukaan henkilöstömitoitusta voitaisiin pienentää muun muassa sensoriteknologialla ja lääkkeiden jakamisessa käytettävällä robotiikalla.

- Tiedetään, että ikääntyvän väestön hoivatarpeet vain kasvavat, joten ei ole perusteltua, että vanhuspalvelusta leikataan vielä 50 miljoonaa euroa, Tuppurainen sanoo.

Hallituspuolue kokoomuksesta kerrotaan STT:lle, että todellisuudessa säästövaikutus tulee olemaan tätä aiemmin arvioitua summaa pienempi, koska esitys saadaan voimaan myöhemmin kuin piti.

KESKUSTA ja demarit suhtautuvat kriittisesti kaavailuihin alentaa yhteisöverokanta kahdella prosenttiyksiköllä. Hallitus uskoo, että verotuksen keventämisellä valtion kassaan saadaan lisää rahaa lisääntyneen taloudellisen aktiviteetin myötä.

Tuppuraisen mukaan yhteisöveron alennus on yhtenä keskeisenä tekijänä sille, että hallitus ei tule pääsemään omiin tavoitteisiinsa velkasuhteen taittamisesta.

Keskustan mukaan veronalennus mekaanisesti kahdella prosenttiyksiköllä ei ole järkevää eikä tehokasta rahankäyttöä.

HALLITUS on myös esittänyt alkoholilain muuttamista niin, että muun muassa kaupoista ja Alkosta voisi tilata verkkokaupasta kotiinkuljetuksella alkoholia. Hallitus selkeyttää myös maan rajat ylittävää etämyyntiä.

Esityksen valiokuntakäsittelyltä voi odottaa värikkäitä käänteitä.

Asiasta voi myös tulla tiukka äänestys eduskunnassa, sillä hallituspuolue kristillisdemokraatit ei tue alkoholin saatavuuden helpottamista. Oppositiopuolueiden tuki saattaa myös olla suhteellisen olematon.

- Kuka oikeasti luulee, että ruokalähetit voivat tarkistaa ovella, ettei toimituksen vastaanottava ihminen ole päihtynyt tai alaikäinen. Läheteillä on valtava kiire. He altistuvat siinä väkivallalle ja varkauksille, Kurvinen pohtii.

Teksti: STT/Saila Kiuttu

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

31.12.2025 13:37

Tuppurainen: Hyvä että pääministeri lämpeni sote-yhteistyölle

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
2.1.2026
Arvio: Jättijärjestön historiasta kertova kirja on ammattityötä, vaikka järisyttäviä löytöjä ei tulekaan vastaan
Lue lisää

Heikki Sihto

Työmarkkinat
2.1.2026
Työpaikkakato uhkaa Suomea – Petri Vanhala: Onko meillä arkuutta tehdä kovia päätöksiä?
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
2.1.2026
Arvio: Joku on huiskivinaan pölyt luksuksen päältä kartanotrillerissä, jonka on ohjannut dramaturginen tohelo
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU