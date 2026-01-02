SDP: Määräaikaisuuksien helpottaminen ja potkulaki lisäävät vain epävarmuutta – ”Teknologia ei hoida vanhuksia”

Alkanut vuosi tuo monia merkittäviä uudistuksia ihmisten elämään, vaikka suuri osa hallituksen ajamista lakimuutoksista on jo tehty. STT kysyi kahdelta suurimmalta oppositiopuolueelta, mitkä hallituksen uudistukset herättävät huolta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sekä SDP että keskusta nostivat esimerkiksi hallituksen kaavailut alentaa yhteisöveroa ja lisätä teknologian käyttöä vanhusten hoidossa. SDP:llä huolilistan ykkösenä on työelämän epävarmuuden lisääntyminen määräaikaisten työsuhteiden helpottamisella.

- Se katkaisee jo lähes vuosikymmenten mittaisen hyvän kehityksen työmarkkinoilla, kun pätkätöitä on pyritty karsimaan ja lisäämään nuorten tulevaisuuden uskoa, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Hallitukselta on määrä tulla alkuvuodesta esitys, jonka perusteella määräaikaisen työsuhteen voisi sopia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Tällä hetkellä määräaikaiseen työsuhteeseen pitää olla perusteltu syy, esimerkiksi sijaisuus.

SDP vastusti myös eduskunnassa joulun alla hyväksyttyä niin kutsuttua potkulakia, jolla madalletaan irtisanomiskynnystä henkilöön perustuvissa irtisanomistilanteissa.

SDP ja keskusta suhtautuvat kriittisesti hallituksen suunnitelmiin lisätä teknologian käyttöä vanhusten hoidossa keinona säästää sote-menoista.

- Teknologiaa varmasti otetaan käyttöön vanhustenhuollossa tulevaisuudessa, mutta emme voi kevytmielisesti korvata ihmiskäsiä pelkällä teknologialla, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen. Lisää aiheesta Tuppurainen: Hyvä että pääministeri lämpeni sote-yhteistyölle

Hallituksen esityksen mukaan henkilöstömitoitusta voitaisiin pienentää muun muassa sensoriteknologialla ja lääkkeiden jakamisessa käytettävällä robotiikalla.

- Tiedetään, että ikääntyvän väestön hoivatarpeet vain kasvavat, joten ei ole perusteltua, että vanhuspalvelusta leikataan vielä 50 miljoonaa euroa, Tuppurainen sanoo.

Hallituspuolue kokoomuksesta kerrotaan STT:lle, että todellisuudessa säästövaikutus tulee olemaan tätä aiemmin arvioitua summaa pienempi, koska esitys saadaan voimaan myöhemmin kuin piti.

KESKUSTA ja demarit suhtautuvat kriittisesti kaavailuihin alentaa yhteisöverokanta kahdella prosenttiyksiköllä. Hallitus uskoo, että verotuksen keventämisellä valtion kassaan saadaan lisää rahaa lisääntyneen taloudellisen aktiviteetin myötä.

Tuppuraisen mukaan yhteisöveron alennus on yhtenä keskeisenä tekijänä sille, että hallitus ei tule pääsemään omiin tavoitteisiinsa velkasuhteen taittamisesta.

Keskustan mukaan veronalennus mekaanisesti kahdella prosenttiyksiköllä ei ole järkevää eikä tehokasta rahankäyttöä.

HALLITUS on myös esittänyt alkoholilain muuttamista niin, että muun muassa kaupoista ja Alkosta voisi tilata verkkokaupasta kotiinkuljetuksella alkoholia. Hallitus selkeyttää myös maan rajat ylittävää etämyyntiä.

Esityksen valiokuntakäsittelyltä voi odottaa värikkäitä käänteitä.

Asiasta voi myös tulla tiukka äänestys eduskunnassa, sillä hallituspuolue kristillisdemokraatit ei tue alkoholin saatavuuden helpottamista. Oppositiopuolueiden tuki saattaa myös olla suhteellisen olematon.

- Kuka oikeasti luulee, että ruokalähetit voivat tarkistaa ovella, ettei toimituksen vastaanottava ihminen ole päihtynyt tai alaikäinen. Läheteillä on valtava kiire. He altistuvat siinä väkivallalle ja varkauksille, Kurvinen pohtii.

Teksti: STT/Saila Kiuttu