15.8.2025 10:55 ・ Päivitetty: 15.8.2025 10:55

SDP vauhdittaisi tuottavuutta muuttamalla yritysten verotusta ja tekemällä miljardien loikan kotimaiseen kasvurahoitukseen

iStock

SDP esittää kahdeksan kohdan kokonaisuutta tuottavuuden kasvun nopeuttamiseksi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Puolueen mukaan yritysten tuottavuuskehitys on ollut Suomessa tärkeitä verrokkimaita heikompaa.

Rane Aunimo

Demokraatti

Paketti esiteltiin SDP:n puoluejohdon ja työvaliokunnan kesäkokouksen yhteydessä Vaasassa.

SDP vauhdittaisi tuottavuutta muun muassa perumalla Orpon hallituksen päätöksen tehdä kahden prosenttiyksikön alennus yhteisöveroon. Puolueen mielestä alennus on valtion talouden kannalta vastuuton ja kasvuvaikutuksiltaan vähäpätöinen.

Sen sijaan SDP esittää yritysten T&K-toiminnan yhdistelmävähennyksen uudistamista niin, että innovaatiotoiminta sisällytettäisiin vähennyksen piiriin. Lisäksi vihreiden investointien verohyvitystä tulisi SDP:n mukaan laajentaa pidentämällä hyvityksen voimassaoloaikaa ja laskemalla hyvitykseen oikeutetun investoinnin alarajaa.

SDP:n mukaan Orpon hallituksen päätökset romuttaa osa-aikatyön kannusteet ovat nekin olleet vääriä Suomen talouden ja työllisyyden näkökulmasta.

Vaihtoehtona puolue esittää, että työttömyyden sijaan on taloudellisesti ja inhimillisesti järkevämpää mahdollistaa ihmisille työ osa-aikaisesti tai osasairaspäivärahalla.

”Näin edistetään työntekijöiden siirtymistä täysiaikaiseen työhön ja vapautetaan muuta työvoimaa korkeamman tuottavuuden tehtäviin. SDP esittää asumistukeen ja työttömyysturvaan uusia suojaosia, joiden taso sidotaan työllisyystilanteeseen”, paketissa kuvataan.

SDP:n mukaan Suomi tarvitsee myös miljardien loikan kotimaiseen kasvurahoitukseen. Puolue esittää, että valtio sijoittaa vuosittain 200 miljoonaa euroa vuoteen 2030 asti Teollisuussijoituksen kautta yksityisiin kasvurahastoihin.

SDP esittää myös uuden aikuiskoulutustuen luomista työntekijöiden osaamisen kasvattamiseksi työuran aikana. Lisäksi SDP esittää valtion ja kaupunkien yhteistyön valjastamista Suomen tuottavuuden kasvattamiseksi.

Koko paketin esitykset voi lukea täältä.

