SDP:n eurovaalien ehdokaslista täydentyi kolmella ehdokkaalla

SDP:n puoluehallitus asetti kolme uutta ehdokasta kesäkuun eurovaaleihin. He ovat Patrik Borg, Jessy Eckerman ja Pekka Komu. Heidän myötään SDP:n 20 ehdokkaan lista on täynnä. Demokraatti Demokraatti

Borg on yrittäjä ja kehitysjohtaja työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tutkimukseen ja edistämiseen keskittyneessä yrityksessä. Hän on myös tunnettu ravitsemus- ja lihavuusasiantuntija, joka on urallaan toiminut muun muassa ruokapolitiikan asiantuntijana. Borg on SDP:n ehdokaslistalla sitoutumattomana ehdokkaana.

– Olen hyvinvoinnin, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sekä työelämän hyvinvoinnin ja inhimillisen tuottavuuden asiantuntija. Ja olen näissä teemoissa päässyt tekemään hyvin paljon asioiden eteen, mutta poliittinen ulottuvuus on jäänyt tutkimukseen ja asiantuntijaroolituksiin – ja nyt on aika vaikuttaa näihin asioihin poliittisesti Euroopan parlamentissa, Borg kertoo tiedotteessa.

JESSY ECKERMAN on Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen ja Maarianhaminan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Hän on Ahvenanmaan sosialidemokraattisen puolueen jäsen. Ennen valintaansa maakuntapäivien jäseneksi hän työskenteli nuorisojohtajana.

– Olen ehdolla EU-vaaleissa puolustaakseni demokratiaa, työntekijöiden oikeuksia sekä ilmastoa ja ympäristöä. Kesäkuun vaaleissa päätetään Euroopan suunnasta. Sota, eriarvoisuus ja polarisoituminen ovat todellinen uhka sekä demokratialle että ihmisten yhtäläiselle oikeudelle elää hyvää elämää, Eckerman sanoo tiedotteessa.

Eckermanin mukaan äärioikeiston ja muiden populististen puolueiden nousu haastaa eurooppalaisia perusarvoja.

PEKKA KOMU on lahtelainen päättäjä, jonka erityisosaamista ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristöasiat. Hän työskentelee liiketoimintakehittäjänä sähköisen liikenteen parissa, toimii Päijät-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtajana ja edustaa Suomea EU:ssa Alueiden komitean jäsenenä.

– Yhteisiin asioihimme vaikutetaan yhä useammin ja voimakkaammin Euroopan tasolla. Ratkaisut moniin tulevaisuuden suurista kysymyksistä ovat pohjimmiltaan eurooppalaisia. Teknologian sääntely, liikenteen sähköistäminen, maanosan turvallisuus, viisas yritysvastuullisuus ja kestävä kehitys ovat yhteisiä eurooppalaisia tavoitteita, Komu sanoo tiedotteessa.

– Samaan aikaan käymme kuitenkin yleiseurooppalaista kamppailua arvoistamme laitaoikeistoa, populismia ja kyynisyyttä vastaan. Uhkana on, että jäämme jälkeen ja käperrymme itseemme. Siksi koen paloa ja velvollisuudentuntoa olla ehdolla vastuullisen, kestävän ja tulevaisuuteensa uskovan EU:n puolesta.

SDP:n aiemmin nimeämät ehdokkaat ovat Tanja Airaksinen, Piia Elo, Maria Guzenina, Eero Heinäluoma, Miina-Anniina Heiskanen, Viivi Järvelä, Emilia Kangaskolkka, Suna Kymäläinen, Emmi Lintonen, Ville Merinen, Päivi Niemi-Laine, Kimmo Kiljunen, Tiina Kyllönen, Pinja Perholehto, Dimitri Qvintus, Piritta Rantanen ja Sari Helin.

Euroopan parlamenttivaalit järjestetään Suomessa 9. kesäkuuta.