SDP:n Gebhardilta avaus: Munasolujen pakastaminen maksuttomaksi

SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard on jättänyt toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan munasolujen ennakoivan pakastamisen tarjoamista julkisena palveluna.

– Perheellistyminen on läpikotaisin sidoksissa yksilön toiveisiin ja elämäntilanteeseen. Sen sijaan, että ihmisiä yritettäisiin kannustaa perheellistymään ennen tiettyä kategorista ikävuotta, poliittisilla päätöksillä ja teknologian avulla pitäisi pyrkiä tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia, Gebhard perustelee tiedotteessa.

Gebhard kertoo, että Ranskassa on vuodesta 2021 voimassa olleen ”bioetiikkalain” perusteella tarjottu julkisessa terveydenhuollossa mahdollisuutta munasolujen pakastamiseen maksutta kaikille 29-37-vuotiaille naisille.

Suomessa taas vain noin sata naista vuodessa hyödyntää yksityisen terveydenhuollon ennakoivaa munasolujen pakastamista.

Syy lienee selvä: palvelun hinta yksityisessä terveydenhuollossa kohoaa useisiin tuhansiin euroihin. Siksi ennakoivaa munasolujen pakastamista pitäisi Gebhardin mukaan tarjota julkisena palveluna.

Käyttämättä jääneitä pakastettuja sukusoluja voisi lahjoittaa niitä tarvitseville, jos lahjoittamisen edellytykset täyttyvät.

– Lahjasoluille on julkisessa terveydenhuollossa jatkuva tarve, ja niiden saatavuus on keskeinen ratkaisu lapsettomuushoitoihin pääsyn parantamiseksi.