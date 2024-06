SDP:n helsinkiläiset puoluevaltuutetut: Eduskuntaryhmän on pysäytettävä perustuslain vastainen käännytyslaki

Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Perustuslakivaliokunnan kuulemat valtiosääntöoikeuden asiantuntijat ovat todenneet, että laki on ristiriidassa perustuslain, EU-oikeuden ja kansainvälisten Suomea sitovien sopimusten näkökulmasta, eikä sitä pitäisi säätää. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin siunannut lain antamisen poikkeuksellisesti kiireellisenä, jolloin se vaatii eduskunnassa 5/6 enemmistön.