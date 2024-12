SDP:n Kari: Suomen varauduttava Naton puolustusbudjettitavoitteen merkittävään nousuun

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle puolustusselontekonsa. Selonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän varapuheenjohtajana toiminut kansanedustaja Mika Kari (sd.) pitää tärkeänä, että uusi selonteko linjaa laaja-alaisesti Suomen puolustuksen kehittämisestä osana puolustusliitto Naton pelotetta ja puolustusta pitkälle 2030-luvulle uudessa turvallisuusympäristössä. Demokraatti Demokraatti

– Uusi puolustusselonteko on historiallinen. Se on ensimmäinen sen jälkeen, kun Suomi on liittynyt Naton jäseneksi. Selonteossa tunnistetaan pitkäkestoisesti muuttunut turvallisuustilanne, johon maanpuolustuksemme tulee pystyä vastaamaan. Tärkeää on, että Suomen maanpuolustus perustuu myös jatkossa yleiseen asevelvollisuuteen, laajaan ja koulutettuun reserviin, koko maan puolustamiseen sekä vahvaan maanpuolustustahtoon. Suurin muutos on se, että nyt oma puolustuksemme toimii osana liittokunnan pelotetta ja puolustusta, Kari toteaa tiedotteessaan.

Kari toteaa, että maailmantilanteen vuoksi puolustusmenot ovat korkealla kaikkialla. Selonteossa tunnistetaan, että myös Suomessa puolustusmäärärahojen nostoon liittyy tulevina vuosina merkittäviä paineita. Karin mukaan Suomen tulee varautua siihen, että Naton puolustusbudjettitavoite nousee merkittävästi nykyisestä kahdesta prosentista suhteessa bruttokansantuotteeseen.

– SDP pitää tärkeänä, että selonteon mukaisesti sitoudumme toteuttamaan vähintään Natossa yhteisesti sovitun puolustusmäärärahatavoitteen. Sitoudumme yhteiseen prosenttitavoitteeseen, ja korostamme, että puolustusmenojen tulee ensisijaisesti perustua maanpuolustuksemme tarpeisiin. Keskiössä on se, mitä rahalla saadaan. Suomen kannalta myönteistä on, että meillä ei ole päässyt syntymään samanlaista puolustuksen korjausvelkaa kuin useissa muissa Nato-maissa. Suomen tulee vaikuttaa niin, että myös muut eurooppalaiset Nato-maat täyttäisivät yhdessä sovitut tavoitteet, Kari korostaa.

KARIN mukaan puolustusbudjettiin liittyy korotuspaineita myös ennen kaikkea kipeästi tarvittavien lisähenkilöstöresurssien sekä tarpeellisten puolustusmateriaalihankintojen vuoksi.

– SDP painottaa, että Puolustusvoimien henkilöstömäärää tulee määrätietoisesti tulevina vuosina kasvattaa, sillä työmäärä on viime vuosina lisääntynyt valtavasti turvallisuusympäristön muutoksen ja Nato-jäsenyyden tuomien lisätehtävien myötä. Henkilöstö on ollut kovilla, ja lisäkäsille on suuri tarve, Kari sanoo tiedotteessa.

– Henkilöstöä ja kouluttajia tarvitaan, jotta voidaan turvata sekä Puolustusvoimien joukkotuotanto ja asevelvollisten kouluttaminen sekä toisaalta reserviläisten koulutuksesta huolehtiminen välttämättömien kertausharjoitusten muodossa. Tulevina vuosina myös esimerkiksi asevelvollisuuden kehittäminen tasa-arvoisemmaksi aiheuttaa lisätarvetta. Kalustoinvestointien osalta seuraavaksi on vuorossa Maavoimien monitahoisiin kehittämistarpeisiin vastaaminen, Kari jatkaa.

HÄN toteaa, että varsinkin nykytilanteessa on keskeistä, että myös jatkossa pidetään huolta suomalaisesta maanpuolustustahdosta, joka perinteisesti on ollut vahva.

– Tähän liittyen on tärkeää turvata vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset. Siksi SDP turvaisi myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) rahoituksen jo valtion talousarvioesityksessä, ettei vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarpeita tarvitsisi kattaa eduskunnan joululahjarahoista, Kari sanoo.

Myös Ukrainan sota ja sen pitkäkestoiset ja laaja-alaiset vaikutukset Euroopan turvallisuuteen on huomioitu selonteossa. Tärkeää Karin mukaan on, että Suomi on myös jatkossa sitoutunut Ukrainan puolustamiseen ja jälleenrakentamiseen.

– Jatkossa on ensisijaisen tärkeää löytää pitkäjänteisiä ratkaisuja yli hallitus-oppositiorajojen vaikeisiin kysymyksiin, mukaan lukien niin puolustusbudjetti, jalkaväkimiinat kuin myös asevelvollisuuden kehittäminen, jotta pystytään varmistamaan kestävä puolustussuunnittelu yli vaalikausien, Kari päättää.