3.9.2025 05:57 ・ Päivitetty: 3.9.2025 06:31

SDP:n Lindtmanilta syytös hallitukselle: ”Kirjanpitokikkailua ja eläkevarojen ryöstämistä”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Hallituksen budjettiriihi päättyi eilen, mutta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä ”kriisiriihen” lopputulos on Suomelle kovin karu.

Demokraatti

Demokraatti

– Hallituksen ote taloudesta kirposi lopullisesti. Kasvutoimet jäivät minimaalisiksi. Jäljelle jäivät leikkaukset ja kirjanpitokikkailu, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Lindtmanin mukaan Suomesta tehdään kovaa vauhtia Euroopan unionin suurimman työttömyyden maata.

– Kaikille suomalaisille luvattiin tuntuvat veronkevennykset, mutta tälläkin kertaa pieni- ja keskituloiset jäivät nuolemaan näppejään, kun yli satatuhatta tienaavat keräävät tuhansien eurojen lisäpotin.

Demarijohtaja huomauttaa, että järjestäytyneitä työntekijöitä rankaiseva ay-verovähennyksen poisto yhdessä työttömyysvakuutusmaksun nousun kanssa syövät käytännössä veronalennukset useimmilta pieni- ja keskituloisilta palkansaajilta kokonaan.

– Kirjanpitokikkailulla ja eläkevaroja ryöstämällä alijäämiä keinotekoisesti kaunistellaan samalla, kun lasku siirretään tavallisten suomalaisten maksettavaksi tuleville vuosille.

2.9.2025 19:59

SDP:stä ensikommentti: ”Hallitukselle miljonäärit tulevat aina ensin”

2.9.2025 19:00

Orpo: Jokaisen palkansaajan verotus kevenee tällä budjetilla

