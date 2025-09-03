Politiikka
3.9.2025 05:57 ・ Päivitetty: 3.9.2025 06:31
SDP:n Lindtmanilta syytös hallitukselle: ”Kirjanpitokikkailua ja eläkevarojen ryöstämistä”
Hallituksen budjettiriihi päättyi eilen, mutta SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä ”kriisiriihen” lopputulos on Suomelle kovin karu.
– Hallituksen ote taloudesta kirposi lopullisesti. Kasvutoimet jäivät minimaalisiksi. Jäljelle jäivät leikkaukset ja kirjanpitokikkailu, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Lindtmanin mukaan Suomesta tehdään kovaa vauhtia Euroopan unionin suurimman työttömyyden maata.
– Kaikille suomalaisille luvattiin tuntuvat veronkevennykset, mutta tälläkin kertaa pieni- ja keskituloiset jäivät nuolemaan näppejään, kun yli satatuhatta tienaavat keräävät tuhansien eurojen lisäpotin.
Demarijohtaja huomauttaa, että järjestäytyneitä työntekijöitä rankaiseva ay-verovähennyksen poisto yhdessä työttömyysvakuutusmaksun nousun kanssa syövät käytännössä veronalennukset useimmilta pieni- ja keskituloisilta palkansaajilta kokonaan.
– Kirjanpitokikkailulla ja eläkevaroja ryöstämällä alijäämiä keinotekoisesti kaunistellaan samalla, kun lasku siirretään tavallisten suomalaisten maksettavaksi tuleville vuosille.
