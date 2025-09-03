SDP:n Lindtmanilta syytös hallitukselle: ”Kirjanpitokikkailua ja eläkevarojen ryöstämistä”

– Hallituksen ote taloudesta kirposi lopullisesti. Kasvutoimet jäivät minimaalisiksi. Jäljelle jäivät leikkaukset ja kirjanpitokikkailu, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Lindtmanin mukaan Suomesta tehdään kovaa vauhtia Euroopan unionin suurimman työttömyyden maata.

– Kaikille suomalaisille luvattiin tuntuvat veronkevennykset, mutta tälläkin kertaa pieni- ja keskituloiset jäivät nuolemaan näppejään, kun yli satatuhatta tienaavat keräävät tuhansien eurojen lisäpotin.

Demarijohtaja huomauttaa, että järjestäytyneitä työntekijöitä rankaiseva ay-verovähennyksen poisto yhdessä työttömyysvakuutusmaksun nousun kanssa syövät käytännössä veronalennukset useimmilta pieni- ja keskituloisilta palkansaajilta kokonaan.