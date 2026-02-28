Palkittu politiikan aikakauslehti.
28.2.2026 07:39 ・ Päivitetty: 28.2.2026 08:32

SDP:n puoluekokouksessa käsitellään 538 aloitetta – ”Moni haluaa nyt vaikuttaa politiikan suuntaan”

Anna-Liisa Blomberg

SDP:n puoluekokoukselle jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 538 aloitetta. Kokous pidetään toukokuussa.

Demokraatti

Demokraatti

– Puoluekokoukselle jätettyjen aloitteiden suuri määrä on osoitus siitä, että SDP on elävä kansanliike ja Suomen vahvin muutosvoima. sanoo SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi tiedotteessa.

Kaikki puoluekokoukselle tulleet aloitteet on käsitelty SDP:n puoluehallituksessa ja puoluehallitus on antanut niistä lausuntonsa.

– Puoluekokousaloitteet heijastelevat aina aikaansa. Tällä kertaa puoluekokousaloitteissa näkyy voimakkaasti ihmisten toive reilummasta työelämästä ja yhteiskunnasta Orpon hallituksen epäoikeudenmukaisen leikkauspolitiikan jälkeen.

Näkkäläjärvi mainitsee muun muassa työttömyysturvan suojaosien ja aikuiskoulutustuen uudistamisen, työperäisen hyväksikäytön torjumisen, ammattiliittojen kanneoikeuden ja alipalkkauksen kriminalisoinnin.

– Suomella on edessään monia haasteita, mutta ne ovat ratkaistavissa, kun vain tartumme määrätietoisesti toimeen. Siksi on rohkaisevaa, että niin moni haluaa nyt vaikuttaa politiikan suuntaan.

Puoluekokouksen käsiteltäväksi tulee myös SDP:n uudistettu poliittinen ohjelma. Kokouksessa valitaan myös uusi puoluejohto.

