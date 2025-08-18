Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

18.8.2025 12:21 ・ Päivitetty: 18.8.2025 12:21

SDP:n Räsänen: Orpon kannattaisi keskittyä omaan vahtivuoroonsa ja sen aikaansaannoksiin

Anna-Liisa Blomberg/Demokraatti
Joona Räsäsen mukaan julkisen talouden kestävyyden vahvistamiseksi olisi viisaampaa ottaa oppia Ruotsista.

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen muistuttaa kannanotossaan, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on jäämässä historiaan eniten velkaa kasvattaneena, samalla kun työllisyyskehitys on ollut Euroopan surkeinta.

Demokraatti

Demokraatti

– Ei siis ihme, että pääministeri haluaa kovasti kääntää huomion jo puolessa välissä vaalikautta jo seuraavan hallituksen tekemisiin, Räsänen kommentoi tiedotteessaan.

– Pääministerin vastuullisuus ja kyvyt punnitaan tulostaululla ja nyt lukemat ovat hallitukselle kyllä todella rumat. Kukakohan tämänkin sotkun siivoaa?

RÄSÄSEN mukaan Orpon mainostama kansallinen velkajarru ei edes hallituksen esitysluonnoksen mukaan vaikuttaisi ensi vaalikauden politiikkaan.

– Julkisen talouden kestävyyden vahvistamiseksi on viisaampaa ottaa oppia Ruotsista, ja asettaa parlamentaarisesti tuleville vaalikausille tavoitteet alijäämälle ja velkauralle jo ennen vaaleja. Tämän jälkeen puolueet esittävät omat keinonsa näihin pääsemiseksi. Tämä vahvistaisi Suomen talouspolitiikan pitkäjänteisyyttä ja uskottavuutta huomattavasti tehokkaammin, Räsänen painottaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

18.8.2025 08:08

Näin Orpo kommentoi nyt Purran yllätysvetoa: ”Hän itse sanoi, että se on hänen listansa”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
18.8.2025
Näin Orpo kommentoi nyt Purran yllätysvetoa: ”Hän itse sanoi, että se on hänen listansa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.8.2025
Apteekkariliitto: Hallitus veisi syrjäseuduilta sivuapteekit – ”Lääkehuolto ja -neuvonta ei ole markettitoimintaa”
Lue lisää

Annika Tailamo

Kotimaa
17.8.2025
Naisviha voi tuhota demokratian – moni nainen lähtee politiikasta sen vuoksi
Lue lisää

Janne Ora

Kotimaa
16.8.2025
Informaatiohyökkäys menee läpi kaikesta puolustuksesta – Suomi käy jo tätä sotaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU