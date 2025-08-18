Politiikka
SDP:n Räsänen: Orpon kannattaisi keskittyä omaan vahtivuoroonsa ja sen aikaansaannoksiin
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen muistuttaa kannanotossaan, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on jäämässä historiaan eniten velkaa kasvattaneena, samalla kun työllisyyskehitys on ollut Euroopan surkeinta.
– Ei siis ihme, että pääministeri haluaa kovasti kääntää huomion jo puolessa välissä vaalikautta jo seuraavan hallituksen tekemisiin, Räsänen kommentoi tiedotteessaan.
– Pääministerin vastuullisuus ja kyvyt punnitaan tulostaululla ja nyt lukemat ovat hallitukselle kyllä todella rumat. Kukakohan tämänkin sotkun siivoaa?
RÄSÄSEN mukaan Orpon mainostama kansallinen velkajarru ei edes hallituksen esitysluonnoksen mukaan vaikuttaisi ensi vaalikauden politiikkaan.
– Julkisen talouden kestävyyden vahvistamiseksi on viisaampaa ottaa oppia Ruotsista, ja asettaa parlamentaarisesti tuleville vaalikausille tavoitteet alijäämälle ja velkauralle jo ennen vaaleja. Tämän jälkeen puolueet esittävät omat keinonsa näihin pääsemiseksi. Tämä vahvistaisi Suomen talouspolitiikan pitkäjänteisyyttä ja uskottavuutta huomattavasti tehokkaammin, Räsänen painottaa.
