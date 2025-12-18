SDP:n Räsänen sanoo nyt ”varmuudella”: Hallitus on epäonnistunut kaikissa talouspolitiikan tavoitteissaan

SDP:n Joona Räsänen tyrmää hallituksen talouspolitiikan. Demokraatti Demokraatti

Tänään julkistetussa ennusteessaan valtiovarainministeriö ennakoi hallituksen velkaantuvan ensi vuonna jopa pahemmin kuin koronavuonna 2020 ja julkisen velan puhkaisevan 90 % rajan.

– Viimeistään nyt voi varmuudella sanoa, että Orpon-Purran hallitus on epäonnistunut kaikissa talouspolitiikan tavoitteissaan ja julkinen velkaantuminen tulee heidän johdollaan paisumaan kuin pullataikina, sanoo kansansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Räsänen tiedotteessaan.

Räsäsen mukaan hälyttävää on, että ministeriö pudotti lyhyessä ajassa tämän vuoden kasvuennusteen syksyn yhdestä prosentista vain 0,2 %:iin. Hän tulkitsee, että nyt ministeriökin myöntää, että ”tuntematon jarru” löytyy hallituksen ihmisten luottamusta heikentävästä politiikasta.

– Kun ihmiset pelkäävät toimeentulonsa puolesta ja hallituksen sakset jatkavat leikkauksiaan yhteiskunnan heikoimmilta ja veronkevennykset kiertävät tavalliset suomalaiset kaukaa, niin ei ihme, että kulutus ei käynnisty.

Räsänen muistuttaa. että myös eilen julkistettu Valtiontalouden tarkastusviraston raportti vahvistaa huolestuttavaa viestiä.

– Pääministeri Orpo ja valtionvarainministeri Purra ovat jättämässä koko Suomen taloushistorian synkimmän perinnön seuraajilleen, Räsänen paaluttaa.