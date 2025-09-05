Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.9.2025 09:23 ・ Päivitetty: 5.9.2025 09:23

SDP:n Razmyar kiittelee ministerien vastuullista toimintaa – ”Ratkaisu vahvistaa Suomen uskottavuutta kansainvälisesti”

Jukka-Pekka Flander / SDP

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar pitää oikeana Suomen päätöstä liittyä New Yorkin julkilausumaan Palestiinan kysymyksestä ja kahden valtion mallista.

Demokraatti

Demokraatti

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) ja pääministeri Petteri Orpon (kok.) vastuullinen toiminta ansaitsee Razmyarin mukaan kiitoksen.

– Ratkaisu vahvistaa Suomen uskottavuutta kansainvälisesti ja onkin tärkeää, etteivät hallituspuolueiden sisäiset ristiriidat heikennä tätä viestiä, Razmyar sanoo tiedotteessa.

Razmyarin mukaan päätös osoittaa, että Suomi seisoo rauhan, kansainvälisen oikeuden ja kahden valtion ratkaisun takana.

– Ministerien rohkea toiminta osoittaa, että Suomi kantaa vastuunsa ja haluaa olla osa ratkaisua, ei osa ongelmaa.

Razmyarin mukaan kyse on Suomen ulkopolitiikan uskottavuudesta. Rauhaa ei rakenneta yksin, vaan yhteistyössä muiden vastuullisten maiden kanssa, hän sanoo.

– Hallitus on nyt näyttänyt, ettei Suomi jää sivustakatsojaksi. Seuraavaksi Suomen on otettava käyttöön myös muita keinoja tulitauon ja rauhan edistämiseksi.

Razmyar vetoaa muihin hallituspuolueisiin.

– Toivon, etteivät kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset pyri heikentämään ja tietoisesti nolaamaan ulkoministeriä ja pääministeriä tässä asiassa. Ulkopolitiikka ei saa olla sisäpoliittisen pelin väline. Nyt on aika toimia yhteisen ulkopoliittisen linjan sekä kahden valtion mallin edistämisen puolesta.

