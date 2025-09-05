Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.9.2025 07:39 ・ Päivitetty: 5.9.2025 08:20

Ministeri Valtonen Palestiina-julkilausumaan liittymisestä: ”Vakavin pyrkimys vuosiin ratkaista Lähi-idän konflikti” – Essayah: Useissa kohdissa ristiriidassa selonteon kanssa

Suomi liittyy Ranskan ja Saudi-Arabian valmistelemaan New Yorkin julkilausumaan Palestiinan kysymyksestä ja kahden valtion mallista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Päätöksen teki ulkoministeri Elina Valtonen (kok.).

Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien (KD) puheenjohtaja Sari Essayah totesi elokuun puoluekokouksen puheessaan, ettei KD kannata julkilausumaan liittymistä. Essayah on jättänyt asiasta eriävän mielipiteen tp-utvan pöytäkirjaan.

– Julkilausuma on monessa kohdin ristiriidassa UTP-selonteon kanssa, Essayah kertoo X:ssä.

Valtonen toteaa X:ssä, että julkilausuma on eduskunnassa yksimielisesti hyväksytyn Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukainen.

– Merkittävä osa Suomen verrokkimaista on myös liittynyt tai liittymässä julkilausumaan.

– Julkilausuman tavoitteena on saada laaja tuki toimille Gazan sodan lopettamiseksi ja kahden valtion mallin toteuttamiseksi. Tavoitteet voi tiivistää näin: Hamasin poistaminen Palestiinan hallinnosta ja Hamasin aseistariisunta, israelilaisten ja palestiinalaisten turvallisuuden takaaminen, vihanpidon päättäminen ja alueen maiden keskinäisten suhteiden normalisointi.

Lisää aiheesta

Suomi päättää huomenna Palestiina-julkilausumasta – Orpo: ”Toivottavasti löytyy hyvä loppuratkaisu”

– Käsillä on kansainväliseltä yhteisöltä vakavin pyrkimys vuosiin ratkaista Lähi-idän konflikti. On tärkeää, että Suomi tukee sitä.

Uutista täydennetty Essayahin kommentilla klo 11.20.

