Politiikka

13.12.2025 11:08 ・ Päivitetty: 13.12.2025 11:08

SDP:n Suhonen: Hallitus antaa joululahjaksi lisää ruoskaa – ”Duunarit pelkäävät hallituksen politiikan vaikutuksia”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen eduskunnan täysistunnossa 10. joulukuuta.

Kansanedustaja Timo Suhonen (sd.) kritisoi kovin sanoin hallituksen politiikkaa. Joululahjaksi suomalaisille on Suhosen mukaan tulossa lisää ruoskaa työntekijöille.

Demokraatti

Demokraatti

– Ei tainnut Suomen kansa arvata vaaliuurnilla keväällä 2023, mitä oli tulossa, Suhonen tuumii tiedotteessaan.

Suhonen luonnehtii, että hallitusohjelma lupasi hyvää tulevaisuutta ja luvun neljä otsikko ”Hyvinvointi syntyy työstä” oli vielä tulevaisuuteen uskova ja järjellinen.

– Jatkokirjaus ”Talouskasvua ja kilpailukykyä tukevat työmarkkinauudistukset” enteili myrskyä ja tummia pilviä suomalaisen työelämän ylle. Silloin jo moni meistä ymmärsi, miten tässä käy, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa vaikuttava Suhonen sanoo.

– Ja nyt jouluna 2025 antaa Orpon-Purran hallitus Suomen kansalle yhden sen viimeisimmistä lahjoista, joilla toteutetaan näitä karseiksi osoittautuneita hallitusohjelman kirjauksia, hän jatkaa.

Tämä on painajaismaista.

SUHONEN listaa tiedotteessaan hallituksen joululahjat kansalle: ensi viikolla päätetään työntekijän irtisanomisen helpottamisesta. Seuraavaksi hallitus on antamassa eduskunnalle esityksen, jolla määräaikainen työsopimus on mahdollista tehdä vuodeksi ilman erityistä perustetta.

– Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään seitsemään päivään ja takaisinottovelvollisuus poistetaan alle 50 työntekijää työllistäviltä yrityksiltä ja yhteisöiltä, Suhonen listaa.

– Tämä on painajaismaista. Ja pahemmaksi vain menee.

Suhonen huomauttaa, että perussuomalaisten johtama valtiovarainministeriö on alisuoriutunut tehtävässään, kun lisää velkaa otetaan lähes 18 miljardia euroa.

– Köyhimmistä köyhimmiltä leikataan, työsuhdeturvaa ja työttömyysturvaa on raunioitettu, duunarit pelkäävät Orpon-Purran hallituksen politiikan vaikutuksia. Voiko hallitus enää pahemmin epäonnistua tehtävässään?

Demokraatti

