Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

23.9.2025 09:05 ・ Päivitetty: 23.9.2025 09:05

SDP:n Tuppurainen: Hallitus vie Suomea Euroopan työttömyystilaston kärkeen

LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi uusia työttömyyslukuja.

Demokraatti

Demokraatti

Tilastokeskuksen mukaan työttömien määrä jatkoi kasvuaan elokuussa. 15-74 -vuotiaita työttömiä oli elokuussa 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla työllisten määrä väheni 23 000:lla.

Tuppuraisen mukaan hallituksen työllisyyslupaus on petetty.

– Suomen työttömyys on ennätyskorkealla. Vastaavia lukuja on viimeksi nähty vuonna 1998. Tätä vauhtia Orpon hallitus vie Suomen Euroopan työttömyystilaston kärkeen, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Samalla Tuppurainen muistuttaa hallituksen omasta tavoitteesta.

– Hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa, nyt siihen on matkaa yli 170 000. Tätä railoa ei hallitus ennätä korjata. Suomen työllisyysaste jää vm:n uusimman ennusteen mukaan hallituskauden lopussa merkittävästi alemmas kuin mistä hallitus aloitti.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eduskunnan kyselytunnilla aiemmin syyskuussa, että työllisyyden parantuminen olisi alkanut ja että ensi vuodelle odotetaan jo selkeästi parempia työllisyyslukuja.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
23.9.2025
Ensin tulivat madonluvut, sitten ylimmäisen optimistin yksinäisyys – Mitä Petteri Orpolle tapahtui?
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
23.9.2025
Lindtman: ”Tavallisten suomalaisten usko ei palaa, ennen kuin heitä lakataan kurittamasta”
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
23.9.2025
Arvio: Q-teatterin häkellyttävä ensi-ilta kietoo seittiinsä pienen arjen ja kansakunnan syvät pohjavirrat
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU