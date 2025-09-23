Politiikka
23.9.2025 09:05 ・ Päivitetty: 23.9.2025 09:05
SDP:n Tuppurainen: Hallitus vie Suomea Euroopan työttömyystilaston kärkeen
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi uusia työttömyyslukuja.
Tilastokeskuksen mukaan työttömien määrä jatkoi kasvuaan elokuussa. 15-74 -vuotiaita työttömiä oli elokuussa 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla työllisten määrä väheni 23 000:lla.
Tuppuraisen mukaan hallituksen työllisyyslupaus on petetty.
– Suomen työttömyys on ennätyskorkealla. Vastaavia lukuja on viimeksi nähty vuonna 1998. Tätä vauhtia Orpon hallitus vie Suomen Euroopan työttömyystilaston kärkeen, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Samalla Tuppurainen muistuttaa hallituksen omasta tavoitteesta.
– Hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa, nyt siihen on matkaa yli 170 000. Tätä railoa ei hallitus ennätä korjata. Suomen työllisyysaste jää vm:n uusimman ennusteen mukaan hallituskauden lopussa merkittävästi alemmas kuin mistä hallitus aloitti.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eduskunnan kyselytunnilla aiemmin syyskuussa, että työllisyyden parantuminen olisi alkanut ja että ensi vuodelle odotetaan jo selkeästi parempia työllisyyslukuja.
