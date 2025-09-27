Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

27.9.2025 07:24 ・ Päivitetty: 27.9.2025 07:24

SDP:n Viitanen: Verot alenevat vain, jos kuuluu ylimpään tuloluokkaan – keskituloisella ne voivat jopa nousta

Nora Vilva/Demokraatti
Viitasen mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) olisi ollut oikeampaa sanoa, että jokaisen yli kymppitonnin kuussa tienaavan verot alenevat.

SDP:n kansanedustajan Pia Viitasen mukaan hallitusväite siitä, että kaikkien palkansaajien verotus kevenisi ensi vuonna, on väärä.

Demokraatti

Demokraatti

– Esimerkiksi lapsettoman, ammattiliittoon kuuluvan keskituloisen verotus jopa nousee hallituksen veropäätösten vuoksi samalla, kun ministerin tuloluokalle on luvassa tuhansien eurojen veronalennukset, valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Viitanen muistuttaa kannanotossaan.

Viitasen mukaan tilanne ei muutu yhtään reilummaksi, vaikka katsottaisiin koko hallituskautta.

Veronmaksajien laskelman mukaan yli 20 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat saavat yli viisinkertaisen veroalen verrattuna keskituloiseen, kun tarkastellaan veroprosentin muutosta. Euromääräisesti veroalennus näille suurituloisille on jopa kolmekymmentäkertainen.

VIITANEN kertaa kannanotossaan, että hallitus on päättänyt myös kohdistaa verosanktion ammattiliittoon kuuluville palkansaajille ja poistaa muun muassa työhuonevähennyksen.

– Hallituksen huonon työllisyydenhoidon johdosta työttömyysvakuutusmaksut nousevat.

Viitanen huomauttaa, että keskituloisilla verorasitus kasvaa hallituskaudella valmisteverojen ja alv-muutosten myötä arviolta 0,5 prosenttia. Tämän seurauksena moni keskituloinen jää hallituksen lupauksista huolimatta vaille veronalennusta tai joutuu jopa maksamaan enemmän veroja kuin Petteri Orpon (kok.) hallituksen aloittaessa.

Lisää aiheesta

SDP hiillosti Orpoa veroalelupauksista, pääministeri puolustautui: ”Naurakaa vaan”

ELINKEINOELÄMÄN valtuuskunta EVA laski vuodenvaihteessa, että keskituloisen verorasitus oli noussut korkeimmalle tasolle kymmeneen vuoteen. Ensi vuoden veropäätökset eivät tilannetta keskituloiselle juurikaan paranna. Joidenkin verotus jopa kiristyy.

– Pääministeri Petteri Orpo väitti, että jokaisen verot alenevat ensi vuonna. Olisi ollut oikeampaa sanoa, että jokaisen yli kymppitonnin tienaavan verot alenevat, Viitanen huomauttaa.

Viitanen muistuttaa, että SDP on esittänyt jo tälle vuodelle keveämpää verotusta pieni- ja keskituloisille kuin hallitus.

– Nyt olemme esittäneet, että ensi vuodelle veronkevennysvara käytettäisiin pieni- ja keskituloisten veronkevennyksiin. Miljonäärit voivat odottaa.

– Kun faktat hallituksen veropäätöksistä on nyt käyty läpi, kysynkin pääministeriltä: aikoo hallitus muuttaa verotuspäätöksiään reilummiksi niin, että pääministerin lupaus siitä, että jokaisen verotus laskee, myös käytännössä toteutuisi?

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

25.9.2025 14:20

SDP hiillosti Orpoa veroalelupauksista, pääministeri puolustautui: ”Naurakaa vaan”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
27.9.2025
Politiikan Uuno Turhapuro? Teemu Keskisarjan roolihahmo menee kokoomuksen ihon alle
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
26.9.2025
Evp-upseeri: Näin kävisi, jos ampuisimme ilmatilaloukkaajia alas
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
26.9.2025
Arvio: Autiomaa täynnä eurooppalaista ahdistusta – Anna Eriksson laittaa itsensä täysillä likoon kirjaintrilogian päätöksessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU