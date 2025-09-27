SDP:n Viitanen: Verot alenevat vain, jos kuuluu ylimpään tuloluokkaan – keskituloisella ne voivat jopa nousta

– Esimerkiksi lapsettoman, ammattiliittoon kuuluvan keskituloisen verotus jopa nousee hallituksen veropäätösten vuoksi samalla, kun ministerin tuloluokalle on luvassa tuhansien eurojen veronalennukset, valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Viitanen muistuttaa kannanotossaan.

Viitasen mukaan tilanne ei muutu yhtään reilummaksi, vaikka katsottaisiin koko hallituskautta.

Veronmaksajien laskelman mukaan yli 20 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat saavat yli viisinkertaisen veroalen verrattuna keskituloiseen, kun tarkastellaan veroprosentin muutosta. Euromääräisesti veroalennus näille suurituloisille on jopa kolmekymmentäkertainen.

VIITANEN kertaa kannanotossaan, että hallitus on päättänyt myös kohdistaa verosanktion ammattiliittoon kuuluville palkansaajille ja poistaa muun muassa työhuonevähennyksen.

– Hallituksen huonon työllisyydenhoidon johdosta työttömyysvakuutusmaksut nousevat.

Viitanen huomauttaa, että keskituloisilla verorasitus kasvaa hallituskaudella valmisteverojen ja alv-muutosten myötä arviolta 0,5 prosenttia. Tämän seurauksena moni keskituloinen jää hallituksen lupauksista huolimatta vaille veronalennusta tai joutuu jopa maksamaan enemmän veroja kuin Petteri Orpon (kok.) hallituksen aloittaessa.