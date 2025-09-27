Politiikka
27.9.2025 07:24 ・ Päivitetty: 27.9.2025 07:24
SDP:n Viitanen: Verot alenevat vain, jos kuuluu ylimpään tuloluokkaan – keskituloisella ne voivat jopa nousta
SDP:n kansanedustajan Pia Viitasen mukaan hallitusväite siitä, että kaikkien palkansaajien verotus kevenisi ensi vuonna, on väärä.
– Esimerkiksi lapsettoman, ammattiliittoon kuuluvan keskituloisen verotus jopa nousee hallituksen veropäätösten vuoksi samalla, kun ministerin tuloluokalle on luvassa tuhansien eurojen veronalennukset, valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Viitanen muistuttaa kannanotossaan.
Viitasen mukaan tilanne ei muutu yhtään reilummaksi, vaikka katsottaisiin koko hallituskautta.
Veronmaksajien laskelman mukaan yli 20 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat saavat yli viisinkertaisen veroalen verrattuna keskituloiseen, kun tarkastellaan veroprosentin muutosta. Euromääräisesti veroalennus näille suurituloisille on jopa kolmekymmentäkertainen.
VIITANEN kertaa kannanotossaan, että hallitus on päättänyt myös kohdistaa verosanktion ammattiliittoon kuuluville palkansaajille ja poistaa muun muassa työhuonevähennyksen.
– Hallituksen huonon työllisyydenhoidon johdosta työttömyysvakuutusmaksut nousevat.
Viitanen huomauttaa, että keskituloisilla verorasitus kasvaa hallituskaudella valmisteverojen ja alv-muutosten myötä arviolta 0,5 prosenttia. Tämän seurauksena moni keskituloinen jää hallituksen lupauksista huolimatta vaille veronalennusta tai joutuu jopa maksamaan enemmän veroja kuin Petteri Orpon (kok.) hallituksen aloittaessa.
ELINKEINOELÄMÄN valtuuskunta EVA laski vuodenvaihteessa, että keskituloisen verorasitus oli noussut korkeimmalle tasolle kymmeneen vuoteen. Ensi vuoden veropäätökset eivät tilannetta keskituloiselle juurikaan paranna. Joidenkin verotus jopa kiristyy.
– Pääministeri Petteri Orpo väitti, että jokaisen verot alenevat ensi vuonna. Olisi ollut oikeampaa sanoa, että jokaisen yli kymppitonnin tienaavan verot alenevat, Viitanen huomauttaa.
Viitanen muistuttaa, että SDP on esittänyt jo tälle vuodelle keveämpää verotusta pieni- ja keskituloisille kuin hallitus.
– Nyt olemme esittäneet, että ensi vuodelle veronkevennysvara käytettäisiin pieni- ja keskituloisten veronkevennyksiin. Miljonäärit voivat odottaa.
– Kun faktat hallituksen veropäätöksistä on nyt käyty läpi, kysynkin pääministeriltä: aikoo hallitus muuttaa verotuspäätöksiään reilummiksi niin, että pääministerin lupaus siitä, että jokaisen verotus laskee, myös käytännössä toteutuisi?
