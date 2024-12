SDP:stä varoitus: Hallituksen linjaus heikentää sairaalaverkkoa koskettaa kaikkia

Kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) pitää hallituksen linjaa sairaala-asiassa kovana iskuna julkiselle terveydenhoidolle. Demokraatti Demokraatti

Hallituspuolueiden sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hyväksymät muutokset merkitsevät hänen mukaansa sitä, että lähipalvelut kärsivät monilla alueilla paljon samalla, kun kaikki hyvinvointialueet joutuvat kärsimään muutoksista taloudellisesti.

Kvarnström on kuitenkin hyvillään siitä, että SDP:n vastalause koskee suoraan leikkausten kohteena olevien sairaaloiden lisäksi muun muassa Lohjan synnytysosastoa ja Raaseporin sairaalaa.

– Päivystysten heikentyminen tai katoaminen monilta paikkakunnilta on surullista. Päivystyksiä tarvitaan nimenomaan lähipalveluina. Se antaa asukkaille turvaa, hän toteaa tiedotteessa.

Raasepori, Kvarnströmin kotikaupunki, menetti syksyllä sairaalan yöpäivystyksen Hus-yhtymän taloudellisten ongelmien vuoksi.

– Keskittäminen on liian nopeaa, kun hoito on alirahoitettua. Lisäksi on käsittämätöntä, että hallitus ajaa lainsäädännöllä itse alas toimintoja useissa sairaaloissa, erityisesti Salon sairaaloissa.

HÄN MUISTUTTAA, että hallituksen leikkaus merkitsee hyvinvointialueiden rahoituksen vähenemistä, ja kun rahoitusta ei ole korvamerkitty, se vaikuttaa käytännössä negatiivisesti kaikkien alueiden talouteen. Lisää aiheesta Sairaalaverkkomietintö valmistui – SDP:ltä, vihreiltä ja vasemmistoliitolta tyrmäys vastalauseessa

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön tekemässä vastalauseessa on sanamuoto, jota Kvarnström pitää erittäin tärkeänä: ”Pidämme tärkeänä, että Hus ylläpitää kielellisten oikeuksien ja palveluiden saavutettavuuden ja saatavuuden turvaamiseksi Lohjan sairaalan synnytystoimintaa”.

“Ymmärrän, että RKP ei halunnut olla mukana äänestämässä tekemäämme vastalausetta vastaan.”

Lisäksi kyseinen vastalause tuo esiin, että Hus-yhtymän pitäisi järjestää yöpäivystystä Raaseporin sairaalassa kielellisten oikeuksien turvaamiseksi.

– Ymmärrän, että RKP ei halunnut olla mukana äänestämässä tekemäämme vastalausetta vastaan. Samaan aikaan muiden hallituspuolueiden voidaan joka tapauksessa sanoa kannattavan yksiselitteisesti hallituksen terveydenhuollon linjaa, jota me sosialidemokraatit kuitenkin pidämme valitettavana ja lyhytnäköisenä.

Perusongelmana Kvarnström pitää sitä, että hallitus tekee useita lakimuutoksia, jotka samalla vähentävät alirahoitetun terveydenhuoltoalan rahoitusta.