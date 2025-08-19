Talous
19.8.2025 06:00 ・ Päivitetty: 19.8.2025 06:00
Selvitys: Omakotiasuminen halpenee, vuokrallaolo kallistuu
Suomalaisten asumismenot pienenevät tänä vuonna keskimäärin vajaan prosentin, ennustaa Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton Pellervon taloustutkimus PTT:llä teettämä selvitys.
Suurin syy kehitykseen on korkomenojen sekä sähkön ja öljyn hinnan lasku. Asuntovelallisten kotitalouksien korkomenot voivat olla jopa lähes kolmanneksen pienemmät kuin viime vuonna.
Samalla asuntojen hoitomenot kasvavat kuitenkin runsaat kolme prosenttia. Hoitomenoja kasvattavat eniten kaukolämmön hinnan sekä vesi- ja jätemaksujen nousu.
Vuokra-asujilla asumismenot kasvavat vuokrien nousun takia.
- Vuokra-asuntojen runsaan tarjonnan vuoksi vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien nousu on edelleen verrattain maltillista, mutta Ara-vuokrien keskimääräinen nousu on huomattavan reipasta tänäkin vuonna, sanoo PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa tiedotteessa.
ASUNTOVELKAISILLA omakotiasujilla asumismenot vähenevät reippaasti. Tähän vaikuttavat korot sekä lämmitykseen käytettävän energian eli sähkön ja öljyn hinnan lasku. Asunto-osakkeen omistajilla asumismenot pienenevät maltillisemmin.
Eläkeläisten asumismenojen lasku on vaimeampaa tai ne jopa kasvavat, koska heidän asumismenoissaan korostuu hoitomenojen kasvu. PTT:n vertailulaskelmassa eläkeläisten oletetaan asuvan velattomassa asunnossa.
Kokonaisuutena asumismenot haukkaavat tänä vuonna reilun viidenneksen kotitalouden tuloista, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna. 15 vuoden tarkastelujakson aikana asumismenot ovat kasvaneet keskimäärin 48 prosenttia.
- Viidentoista vuoden kustannusnousu on tuntunut kaikkien kukkaroissa, mutta omakotitaloasukkailla erityisesti. Kustannuskehitys nostaa esiin myös kysymyksen, ovatko kustannukset eriytymässä omistusasumisen ja vuokra-asumisen osalta, sanoo tiedotteessa Suomen Omakotiliiton puheenjohtaja Jukka Malila.
Liiton mukaan pitkään jatkunut kustannusnousu uhkaa asumisen kohtuuhintaisuutta. Se toivoo, että tulevassa budjettiriihessä löydetään ratkaisuja asumiskustannusten alentamiseksi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.