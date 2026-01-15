Senaatin republikaanit tyrmäsivät esityksen, joka suitsisi Trumpin oikeutta sotatoimiin Venezuelassa

Yhdysvalloissa senaatin republikaanit ovat tyrmänneet esityksen, joka olisi rajoittanut presidentti Donald Trumpin valtuuksia ryhtyä sotatoimiin Venezuelassa. Esitys olisi edellyttänyt kongressilta lupaa uusille sotatoimille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sama esitys eteni viime viikolla, kun viisi republikaanisenaattoria asettui demokraattien tueksi, mitä pidettiin merkittävänä takaiskuna Trumpille Venezuelan iskun jälkeen.

Trump hyökkäsi voimakkaasti puolueen linjasta poikenneita republikaanisenaattoreita vastaan sosiaalisessa mediassa, ja Valkoinen talo käynnisti vimmaisen vaikutuskampanjan upottaakseen esityksen kongressissa.

Viidestä republikaanisenaattorista kaksi taipui Trumpin tahtoon ja muutti kantaansa.

REPUBLIKAANIT pysäyttivät esityksen prosessiteknisellä menetelmällä, jonka myötä esityksen hyväksyntään tarvittaisiin 51 senaattorin yksinkertaisen enemmistön sijasta 60 senaattoria. Tätä pidetään käytännössä mahdottomana rajana.

- Trump väittää sotaansa Venezuelassa oikeudenmukaiseksi. Jos niin on, miksi hän kovistelee puoluettaan käyttämään prosessiteknistä menetelmää välttääkseen väittelyn ja äänestyksen kongressissa yhdysvaltalaisten edessä? arvosteli demokraattisenaattori Tim Kaine.

Republikaaneilla on senaatissa 53-47-enemmistö, ja puolueen edustajat ovat tähän asti seisoneet presidentti Trumpin tukena hyvin yksimielisesti.

Vaikka esitys olisikin läpäissyt senaatin, se olisi silti jäänyt kaikella todennäköisyydellä symboliseksi eleeksi. Se olisi kaatunut lähes varmasti niin ikään republikaanien hallitseman edustajainhuoneen äänestyksessä. Trumpin veto-oikeuden kumoamiseen tarvittaisiin kahden kolmanneksen enemmistö kongressin molemmista kamareista.

Olemme ottamassa valtavia edistysaskeleita.

VENEZUELAN väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez kehuu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua. Trump ja Rodriguez juttelivat puhelimessa paikallista aikaa keskiviikkona.

Kyseessä on tiettävästi kaksikon ensimmäinen keskustelu sen jälkeen, Yhdysvallat sieppasi Venezuelan presidentti Nicolas Maduron.

Rodriguezin mukaan puhelinkeskustelu oli pitkä, antoisa ja kohtelias.

Myös Trump suitsutti puhelua ja kehui Rodriguezia.

- Meillä oli juuri hieno puhelu, ja hän on upea ihminen, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

MYÖHEMMIN Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa, että johtajien keskustelu käsitteli monia asioita, kuten öljyä, mineraaleja, kauppaa ja kansallista turvallisuutta.

- Olemme ottamassa valtavia edistysaskeleita, Trump sanoi.

Trump on toistaiseksi jättänyt sivuun oppositiojohtaja Maria Corina Machadon Venezuelan Maduron jälkeisestä siirtymävaiheesta väittäen, ettei Machadolla ole riittävää arvovaltaa maassaan.

Nobelin rauhanpalkinnon saanut Machado tapaa Trumpin tänään Valkoisessa talossa. Kyseessä on kaksikon ensimmäinen tapaaminen.

Yhdysvallat hyökkäsi tammikuun alussa Venezuelaan ja sieppasi maan itsevaltaisen presidentin Maduron. Yhdysvallat syyttää Maduroa muun muassa huume- ja aserikoksista. Maduro on kiistänyt syyllisyytensä.