Politiikka
22.6.2026 12:13 ・ Päivitetty: 22.6.2026 12:16
Sieltä se tuli – Rydman jälleen luottamusäänestykseen
Vasemmistoliitto esittää sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille (ps.) epäluottamusta.
Perusteena on Rydmanin viime viikolla tekemä esitys sosiaali- ja terveysalan järjestöjen leikkauksista.
Epäluottamusta esitti eduskunnan maanantain täysistunnossa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.
PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) totesi aiemmin tänään X:ssä, ettei Rydmanin esityksestä ole hallituksen sisällä sopua. Orpo kertoi vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi.
– Ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää, Orpo kirjoitti.
Kiista sote-järjestöjen rahoista on hallituksessa Orpon ilmoituksen myötä syvenemässä.
Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi Helsingin Sanomille puolueensa ministereiden äänestävän valtioneuvoston istunnossa Orpon esitystä vastaan.
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KYSEESSÄ on jo toinen kerta tällä hallituskaudella, kun eduskunta äänestää Rydmanin luottamuksesta. Rydman joutui luottamusäänestykseen myös kesäkuussa 2024, jolloin hän toimi elinkeinoministerinä.
Eduskunnan on määrä äänestää Rydmanin luottamuksesta tiistaina.
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