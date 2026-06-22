Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

22.6.2026 12:13 ・ Päivitetty: 22.6.2026 12:16

Sieltä se tuli – Rydman jälleen luottamusäänestykseen

LEHTIKUVA / JADE SILPO
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 22. kesäkuuta.

Vasemmistoliitto esittää sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille (ps.) epäluottamusta.

Demokraatti

Demokraatti

Perusteena on Rydmanin viime viikolla tekemä esitys sosiaali- ja terveysalan järjestöjen leikkauksista.

Epäluottamusta esitti eduskunnan maanantain täysistunnossa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) totesi aiemmin tänään X:ssä, ettei Rydmanin esityksestä ole hallituksen sisällä sopua. Orpo kertoi vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi.

– Ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää, Orpo kirjoitti.

Kiista sote-järjestöjen rahoista on hallituksessa Orpon ilmoituksen myötä syvenemässä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi Helsingin Sanomille puolueensa ministereiden äänestävän valtioneuvoston istunnossa Orpon esitystä vastaan.

Lisää aiheesta

“Tällainen sekoilu luo turhaa epävarmuutta” – päreet paloivat sote-järjestöjen rahoituskiistasta
Orpo: ”Ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää” – Purra: ”Perussuomalaiset äänestää vastaan”
Soste valmistautuu jättipotkuihin, syynä Rydmanin leikkauslinja – ”Ei kuulu demokratiaan”

KYSEESSÄ on jo toinen kerta tällä hallituskaudella, kun eduskunta äänestää Rydmanin luottamuksesta. Rydman joutui luottamusäänestykseen myös kesäkuussa 2024, jolloin hän toimi elinkeinoministerinä.

Eduskunnan on määrä äänestää Rydmanin luottamuksesta tiistaina.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

22.6.2026 11:09

“Tällainen sekoilu luo turhaa epävarmuutta” – päreet paloivat sote-järjestöjen rahoituskiistasta

Politiikka

22.6.2026 09:24

Orpo: ”Ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää” – Purra: ”Perussuomalaiset äänestää vastaan”

Politiikka

22.6.2026 08:11

Soste valmistautuu jättipotkuihin, syynä Rydmanin leikkauslinja – ”Ei kuulu demokratiaan”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
18.6.2026
Arvio: Missä kuljimme ja mikä meitä sinne kuljetti – Ryhmäteatterin näytelmä muistuttaa, että historia on meissä nyt elävissä
Lue lisää

Marja Luumi

Politiikka
21.6.2026
Suvi-Anne Siimes: Vasemmistoliitto kasvoi lähtöni jälkeen oikeaan suuntaan – ”Tunnen siitä puhdasta iloa”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU