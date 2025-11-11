Työmarkkinat
11.11.2025 10:38 ・ Päivitetty: 11.11.2025 11:40
Siivousyritys tilannut selvityksen työntekijöiden kynnysrahoista – yhtiö sanoo tarkistaneensa käytäntöjään
Siivousyritys SOL Palvelut sanoo käyneensä myös poliisin kanssa vuoropuhelua kynnysrahaväitteistä, joita esitettiin Paavo Teittisen Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen -kirjassa. Kirjan mukaan yrityksessä on ollut jatkuvasti ongelmia palkanmaksussa, työoloissa ja työntekijöiden kohtelussa.
Teittisen kirjassa yhtiön johtotehtävissä työskennellyt lähde kertoo, että yrityksen siivoojilta oli vuosien ajan kiskottu kynnysrahoja. Sisäpiirilähteen mukaan yhtiöön oli tuotu vuosien varrella satoja siivoojia, jotka olivat maksaneet työstään.
Kynnysrahat olivat usein isoja. Teittisen haastattelema bangladeshilainen siivooja kertoi maksaneensa 22 000 euroa päästäkseen laivasiivoojaksi. Työlupakauppa ajoi ihmisiä velkakierteeseen ja esti heitä lähettämästä rahaa perheilleen.
Teittisen lähde kertoo puhuneensa asiasta myös poliisille, joka oli aloittanut asiasta rikostutkinnan, mutta se oli jumissa.
SOL sanoo tiedotteessa, ettei se hyväksy kynnysrahojen ottamista. Yhtiön mukaan poliisi on kertonut, ettei sillä ole tietoa kirjassa väitetystä laajamittaisesta kynnysrahailmiöstä. Poliisilla ei ole myöskään tällä hetkellä käynnissä aktiivisia tutkintoja, joissa yhtiötä tai sen edustajia epäiltäisiin rikoksesta.
Yhtiö sanoo tehneensä lokakuussa päätöksen, ettei se toistaiseksi osallistu työntekijän ensimmäistä oleskelulupaa koskevaan oleskelulupahakemusprosessiin.
- Lisäksi työntekijän jatkolupien hakemusprosessiin on lisätty tarkastuspiste, jossa työntekijältä varmistetaan, ettei hän ole joutunut tai joudu maksamaan kynnysrahaa tai muuta laitonta maksua vastineeksi jatkoluvasta, yhtiö sanoo.
Yhtiö kertoo myös tilanneensa riippumattoman ulkoisen selvityksen, jonka tavoitteena on muun muassa antaa kehitysehdotuksia kirjassa väitetyn kynnysrahailmiön ehkäisemiseksi.
TEITTINEN kirjoittaa kuulleensa siivousalan yritysten epäkohdista kirkkaasti eniten SOL Palveluista. Kirjaan on haastateltu seitsemää yhtiössä työskennellyttä ulkomaalaista hotellisiivoojaa, jotka työskentelivät eri siivouskohteissa ja eri ajankohtina. Lisäksi kirjaan on haastateltu monia laivasiivoojia sekä yhtiön nykyisiä ja entisiä työnjohtajia.
Hotelleissa tyypillisin ongelma oli kirjan mukaan, että siivousta ei ollut mahdollista saada valmiiksi annetussa ajassa, eikä yritys maksanut palkkaa ylimenevältä ajalta.
- Siivoojat kokivat, että tämä oli yritykseltä täysin tietoinen tapa säästää työvoimakuluissa, Teittinen kirjoittaa.
Kirjaan haastateltu kamerunilainen siivooja kertoi työskennelleensä SOL:ssa kuuden vuoden ajan. Hän sanoo, että palkka oli liian pieni koko tuon ajan.
ONGELMAT työoloissa ja palkanmaksussa toistuivat myös laivasiivoojien osalta. Kirjassa kuvataan myös monenlaista työntekijöiden huonoa kohtelua.
- Ne, jotka valittivat, eivät saaneet enää työtunteja. Siivoojien palkoista puuttui jatkuvasti tunteja ja lisiä, eikä valtaosa edes tajunnut sitä, haastattelemani työnjohtaja sanoi, Teittinen kirjoittaa.
Liian tiukat työajat johtivat Teittisen haastateltavien mukaan esimerkiksi siihen, että hotellihuoneiden lasit pestiin usein vessarätillä, koska muuhun ei ollut aikaa.
SOL sanoo tiedotteessa varmistavansa kaikkien työntekijöidensä oikeudenmukaisen kohtelun ja turvallisuuden selkeillä prosesseilla rekrytoinnin, työlupien ja työsuhteen aikana. Yhtiö kertoo uusineensa eettiset sääntönsä elokuussa, minkä johdosta koko konsernin henkilökunta koulutetaan 2025-2026 aikana.
Teksti: STT/Kaisu Suopanki
