Siivousyritys tilannut selvityksen työntekijöiden kynnysrahoista – yhtiö sanoo tarkistaneensa käytäntöjään

Siivousyritys SOL Palvelut sanoo käyneensä myös poliisin kanssa vuoropuhelua kynnysrahaväitteistä, joita esitettiin Paavo Teittisen Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen -kirjassa. Kirjan mukaan yrityksessä on ollut jatkuvasti ongelmia palkanmaksussa, työoloissa ja työntekijöiden kohtelussa.

Teittisen kirjassa yhtiön johtotehtävissä työskennellyt lähde kertoo, että yrityksen siivoojilta oli vuosien ajan kiskottu kynnysrahoja. Sisäpiirilähteen mukaan yhtiöön oli tuotu vuosien varrella satoja siivoojia, jotka olivat maksaneet työstään.

Kynnysrahat olivat usein isoja. Teittisen haastattelema bangladeshilainen siivooja kertoi maksaneensa 22 000 euroa päästäkseen laivasiivoojaksi. Työlupakauppa ajoi ihmisiä velkakierteeseen ja esti heitä lähettämästä rahaa perheilleen.

Teittisen lähde kertoo puhuneensa asiasta myös poliisille, joka oli aloittanut asiasta rikostutkinnan, mutta se oli jumissa.

SOL sanoo tiedotteessa, ettei se hyväksy kynnysrahojen ottamista. Yhtiön mukaan poliisi on kertonut, ettei sillä ole tietoa kirjassa väitetystä laajamittaisesta kynnysrahailmiöstä. Poliisilla ei ole myöskään tällä hetkellä käynnissä aktiivisia tutkintoja, joissa yhtiötä tai sen edustajia epäiltäisiin rikoksesta.

Yhtiö sanoo tehneensä lokakuussa päätöksen, ettei se toistaiseksi osallistu työntekijän ensimmäistä oleskelulupaa koskevaan oleskelulupahakemusprosessiin.​​

- Lisäksi työntekijän jatkolupien hakemusprosessiin on lisätty tarkastuspiste, jossa työntekijältä varmistetaan, ettei hän ole joutunut tai joudu maksamaan kynnysrahaa tai muuta laitonta maksua vastineeksi jatkoluvasta, yhtiö sanoo.